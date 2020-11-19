خبير اقتصادي: صندوق تحيا مصر شريك فعال في التنمية

قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، إنه لا يمكن إنكار أن صندوق تحيا مصر فعال في التنمية، إذ أنشئ في عام 2014 تحت إدارة رئيس الوزراء ورعاية خاصة من رئيس الجمهورية، ويقدم مساعدات وخدمة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة والقرى والمحافظات الأكثر فقرًا والمناطق الحدودية بشكل منفصل عن الدولة عن طريق مبادرات اجتماعية عديدة.

وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الصندوق يعمل على أكثر من محور، ولديه برنامج للرعاية الصحية، وشهد إقامة أكبر مركز لعلاج فيروس سي والكشف المجاني لغير القادرين ووفر حضانات للمبتسرين ووفر أكثر من 1000 وحدة غسيل يدوي.

وتابع أن الصندوق يعمل في إطار محور التمكين الاقتصادي، وقدم دعما للشباب في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن ثم فإنه صندوق تنموي يساهم في الظواهر الاجتماعية مثل البطالة والعشوائيات تحت إشراف لجان خاصة.

وأوضح أن كل هذه البرامج لها انعكاس مباشر وقوي جدًا على مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال علاج وتدريب وتعليم المواطنين، كما أنه يسهم في الكشف المبكر عن الأمراض، كما وفر ما يقارب 365 ألف جرعة لعلاج فيروس سي.

وأكد أن مشروعات صندوق تحيا مصر ترفع درجة التنمية البشرية، إذ أن الرعاية الصحية للمواطنين هي حائط صد للاقتصاد المصري، لأن المواطن يتحول إلى شخص منتج ويجري نقل المواطنين من العشوائيات للإنتاج بدلًا من الاتجاه إلى الإجرام والأنشطة غير القانونية.

ولفت إلى أن الصندوق لم يعتمد على أموال الموازنة العامة للدولة لأن تخصيصها يستغرق وقتًا، لكنه صندوق مستقل فإنه يهدف إلى حل الظواهر الاجتماعية التي كانت منتشرة منذ سنوات ويقدم الكثير من التبرعات بشكل مستقل عن الدولة، وأصبح شريكًا تنمويًا فعالًا في الدولة المصرية.