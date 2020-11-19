مجسم لصورتها من الكارتون.. أول هدية لإيناس عزالدين في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة إيناس عزالدين بعيد ميلادها، اليوم الخميس، رفقة عدد من أصدقائها وصديقاتها من خارج الوسط الفني، داخل أحد أماكن السهر في القاهرة.

وقالت إيناس، لـ "الوطن"، إنها تلقت مجسما من الكارتون يحمل صورتها من صديقة لها في أول هدايا عيد ميلادها، مضيفة أنها تلقت مئات التهاني من جمهورها بهذه المناسبة السعيدة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتمنت الفنانة الشابة أن يعم السلام والهدوء في العالم خلال العام الجديد من حياتها، وأن يزول وباء "كورونا" من مصر وباقي الدول حتى تعود الحياة إلي طبيعتها كما كانت.

وكانت إيناس عزالدين قد نشرت مقطعا مصورا يحوي صورة لها تجعلها قريبة الشبه من الفنانة التركية بيرين سات، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عزالدين علي المقطع، قائلة: "أنا النسخة المصرية من بيرين سات"، حيث أشاد متابعوها بجمال ملامحها المصرية.

وعادت إيناس إلي مصر قادمة من المملكة العربية السعودية قبل أسابيع، وذلك بعد اطمئنانها علي الحالة الصحية لوالدها بعد احتجازه داخل أحد مستشفيات مدينة جدة إثر إصابته بجلطات متعددة في المخ.

وقالت إيناس في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إن الفريق الطبي المتابع لحالة والدها، قرر خروجه من غرفة العناية المركزة، وإيداعه داخل غرفة عادية تحت الملاحظة الطبية الكاملة، مضيفة أن أبيها يتعاطي أدوية لإذابة الجلطات، التي تركت آثارا على مناطق الحركة بالجسم، بحسب قوله.

وكانت إيناس، سافرت إلي السعودية بعد قرار فتح حركة الطيران بمصر، وذلك بعد إغلاقها لأشهر عدة، بسبب جائحة "كورونا".

وفي سياق مختلف، تحسنت الحالة الصحية لإيناس عزالدين بفعل جلسات علاج طبيعي علي ذراعها، الذي ما زال متأثرًا بإصابته، إثر حادث السير المروع الذي تعرضت له على طريق الساحل الشمالي منذ ما يزيد عن عامين.