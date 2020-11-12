أيمن سلامة يعلن تأجيل عرض مسرحية "الوصية" لمدة أسبوع

كشف المؤلف أيمن سلامة، عن تأجيل موعد عرض مسرحية "الوصية"، حيث كان من المقرر عرضها اليوم.

وقال أيمن سلامة في تصريح لـ"الوطن"، إن الموعد الجديد لعرض مسرحية الوصية يوم الخميس والجمعة والسبت المقبلين على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

المسرحية من تأليف أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال وبطولة ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم، وألحان المهدي وبسنت صيام، والغناء للفنانة مي فاروق وأشعار محمد بهجت وألحان أحمد كيكار وديكور محمد الغرباوي، وأزياء هالة الزغبي والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي.

ويتناول العرض قصة حياة أحد شهداء قواتنا المسلحة في معركة الإرهاب في سيناء وذلك في إطار درامي غنائي إستعراضي.

وكان فريق عمل مسرحية "الوصية"، فاجأ بالتنسيق مع الفنان إيهاب فهمي، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي قبل دخوله للمسرح القومي لمتابعة بدء بروفة المسرحية، وأحضروا له أكثر من تورتة واحتفلوا بعيد ميلاده وسط هتاف جميع الحضور.

وحضر الاحتفال الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنانون أحمد فؤاد سليم ومحمود حافظ وميدو عادل والمطربة مي فاروق التي غنت له "عقبالك يوم ميلادك".

وعبر المخرج خالد جلال عن سعادته بهذه المفاجأة، وعلق قائلا: "أحلى حاجة لما تتفاجئ بالحاجات الحلوة دي".

وكان يعرض على خشبة المسرح القومي مسرحية "المتفائل" وهي بطولة سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين منهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، بجانب مجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، إعداد وإخراج إسلام إمام.