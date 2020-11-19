بدء مشروع تطوير طريق كورنيش الغردقة للحد من حوادث السيارات

بدأ مجلس مدينة الغردقة برئاسة اللواء عاطف وجدي، تنفيذ خطة تطوير طريق الكورنيش باتجاه منطقة الميناء، جنوب المدينة، اليوم، لحماية المارة والسيارات من الحوادث بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وشهد طريق الكورنيش بعض الحوادث بسبب ضيق الطريق، ما دفع المحافظة إلى إعتماد خطة تطوير الكورنيش بإزالة وتوسعة السور لتحقيق سيولة مرورية والتسهيل على قائدي المركبات.

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحرالأحمر، إلى إن الأعمال تأتى تمهيدا للبدء فى أعمال رفع كفاءة الطريق وتوسعته، حيث تم رفع كافة المخلفات وجاري إزالة الإشغالات من جانبى الطريق لتوسعته بغرض استيعاب الحركة المرورية الكثيفة عليه لافتا إلى أن الشارع له خصوصية باعتباره أحد الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القرى والفنادق السياحية والممشى السياحي، معلنًا التنسيق مع شركات المرافق (الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات) لإزالة أية معوقات تواجه الشركة المنفذة لأعمال الإزالة.

وأكد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، أن الأعمال تأتي فى ضوء حرص الدولة على إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على تلك المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق السياحية.

وفى السياق ذاته، عقد رئيس مدينة الغردقة، اجتماعا مع مهندسي الوحدة المحلية لمناقشة عددا من المشروعات الهامة على رأسها تطوير طريق الكورنيش وميدان السقاله و"اكا سينزو" وتجميل المناطق المحيطة بما يعود بالنفع على المواطنين بالمدينة، حيث وجه إلى سرعة إنجاز الأعمال وتذليل كافة العقبات، مؤكدًا أهمية المشروع كنقلة حضارية لمدينة الغردقة.