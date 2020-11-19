"المتيني": لا يوجد دولة في العالم تتحمل مجانية التعليم لكل الطلبة

قال الدكتور محمود المتيني، رائد نقل وزراعة الكبد في مصر، رئيس جامعة عين شمس، إنه لا يوجد ميزانية دولة في العالم تستطيع تحمل مجانية التعليم لكل الطلبة، وحتى في بعض الدول الأوروبية لا يحصل على التعليم المجاني سوى المتميزون، مشيرا إلى أنه يؤيد إعطاء الطالب فرصة أو اثنين في النجاح، ولكن ليس فرص كثيرة.

وتابع "المتيني"، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، الخميس، أنه في مصر يمكن التوسع في قاعدة المتميزين الحاصلين على مجانية التعليم، ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تساهم في ذلك، والجامعات المصرية يوجد بها برامج بـ"فلوس" وهي ناجحة جدا، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية التي يوجد بها أساتذة متفرغين، وبحث علمي ممتاز، مشددا على ضرورة وضع ضوابط ومواصفات معينة لمجانية التعليم للحفاظ عليها، ولا تترك "سداح مداح".

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن الأساتذة يعطون دروسا خصوصية بسبب الظروف المادية، وإذا حصل على عائد مادي جيد، لن يفعل ذلك، مشددا على أن الأمر كله عبارة عن حلقة مفرغة، وإذا استطعنا كسرها سيحدث نجاحا كبيرا، في هذا الملف.

أما عن المستشفيات الجامعية، فأشار "المتيني" إلى أن حالتها جيدة، بدليل الدور الذي قامت به في أزمة فيروس كورونا، وهي لها عدة أدوار، منها التعليم والتدريب والبحث العلمي، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الدعم، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية في الدول الغربية تقوم على أحدث ما وصلت إليه العلم والتكنولوجيا.

ولفت رئيس جامعة عين شمس، إلى أن هناك 250 ألف طالب في الجامعة، وكلية الطب فيها وصلت إلى المرتبة 176 من أصل 200 على مستوى العالم، معربا عن أمله في أن تصل الجامعة إلى مستوى مماثل وتكون ضمن أهم 200 جامعة على مستوى العالم.