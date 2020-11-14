رئيس جامعة عين شمس يناقش رسالة ماجستير أون لاين

ناقش، قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، أول رسالة ماجستير، للباحث الطبيب أحمد محمد عبدالعزيز عوف، منذ بدء الدراسة بالكلية قبل 7 سنوات، تحت عنوان "مقارنة بين استئصال المرارة بالمنظار الجراحي المبكر والمتأخر بعد منظار القنوات المرارية البنكرياسية في علاج حصوات المرارة المصحوب بحصوات القناة الصفراوية المشتركة، تحت إشراف كل من الدكتور خالد إسماعيل أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور حسن الباتع عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب الحالي، والدكتور رضا فوزي عباس مدرس الجراحة العامة بطب كفر الشيخ.

وترأس المناقشة، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة شمس وأستاذ جراحات الكبد، عبر منصة إلكترونية، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الطلاب والتعليم، "ممتحنًا داخليًا" والدكتور خالد إسماعيل رئيس قسم الجراحة، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب بكفر الشيخ، مشرفان ومحكمان.

وحضر أيضًا المناقشة كل من، الدكتور جلال أبورية أمين صندوق جمعية الجراحين المصرية، وعميد، كلية العلاج الطبيعي، الدكتور فايز الشامي والدكتورة إيناس الجندي عميد كلية طب الفم والأسنان.

وتناولت رسالة الباحث، الجديد في علاج جراحات المرارة، خاصة أن حصوات المرارة من أكثر الأمراض التي تصيب البشر خاصة النساء، وقد يكون تكوين الحصوات في المرارة مصحوبًا بوجود حصوات في القناة الصفراوية المشتركة، بالرغم من أن المرضي قد لا يعانون من أي أعراض بشأن هذا المرض ويتم اكتشافها صدفة.

وأجري الباحث في رسالته، مقارنة بين استئصال المرارة بالمنظار الجراحي المبكر والمتأخر بعد منظار القنوات المرارية البنكرياسية في علاج حصوات المرارة المصحوب بحصوات القناة الصفراوية المشتركة، بقسم الجراحة في الفترة ما بين فبراير 2019 و2020، حيث شملت الدراسة 40 مريضًا بحصوات المرارة أكثرهم نساء في فئة عمرية متوسطة ما بين 42.5 سمة للمرحلة المبكرة و44 و45 سنة للمرحلة المتأخرة.