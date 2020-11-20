متى تكون الفاتورة خاطئة ويجب التقدم بشكوي؟.. الكهرباء توضح

قدمت الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات، التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، طرق التأكد من أن فاتورة الكهرباء تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمستهلك، بالإضافة إلى شرح تفصيلي لبنود كعب الفاتورة.

طرق التأكد من أن فاتورة الكهرباء تعبر عن الاستهلاك الفعلي

أوضحت شركة الكهرباء، أن فاتورة الكهرباء تقسم إلى جزئيين، هما:

1ـ أصل الفاتورة المستحقة .

2ـ كعب الفاتورة، وهو الجزء المصغر من الفاتورة ويكون في الجانب الايمن منها.

ـ إذا شعر المواطن بأن الفاتورة لا تعبر عن استهلاكه الفعلي فعليه مبدئيا الحصول كعب الفاتورة، وهو يعتبر إخطار سداد بقيمة الفاتورة المستحقة.

ـ مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة والتأكد من مطابقتها القراءة التي توجد بالعداد أو يوجد زيادة طفيفة بالقراءة الموجودة بالعداد.

ـ في حالة كانت القراءة التي توجد بالفاتورة في خانة السابقة أو الحالية أكبر من القراءة التي توجد بالعداد، تكون الفاتورة في هذه الحالة خاطئة و ينصح بالحصول على كعب الفاتورة، و التقدم بشكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك أو على الخط الساخن على رقم 121.

شرح بنود كعب الفاتورة

ـ تاريخ إصدار الفاتورة، (تاريخ الشهر والسنة التي تم صدور الفاتورة به) مثلا ٢٠١١ تعني شهر ١١ سنة ٢٠٢٠ .

ـ أشهر المحاسبة (عدد شهور حساب كمية الاستهلاك الموجودة بالفاتورة)، ففي حالة عدم إصدار فاتورة استهلاك منذ 3 أشهر على سبيل المثال، يكون الرقم المدون بها 3.

ـ مرجع الحساب (الكود الخاص لكل مشترك لدي شركة الكهرباء).

ـ القراءة الحالية (قراءة العداد للشهر المصدر به الفاتورة).

ـ القراءة السابقة (آخر قراءة محاسب عليها " حالية الفاتورة السابقة).

ـ الاستهلاك (ناتج طرح القراءة السابقة من القراءة الحالية).

ـ رسوم النظافة (التي تحددها المحافظات وتحصلها شركة الكهرباء لصالحهم).

ـ رصيد الأقساط (أقساط مستحقة علي المشترك للشركة) فاتورة أو تسوية سابقة تم تقسيطها علي عدد شهور .

كما نوهت الشركة إلى أن محصل الكهرباء مكلف بخدمة عامة، وله دور مهم في تحصيل أموال الدولة وهو يعتبر آخر حلقة في سلسلة إصدار الفاتورة، وليس له دخل في أي بند من بنود الفاتورة لذلك يجب أن يكون التعامل معه في إطار من الأدب والذوق.

مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان قد تصدر من بعض المحصلين تصرفات سلبية أو سلوكيات لنا فيها ملاحظات، لكن هذه ليست السمة الغالبة، فقد اكتسبت هذه الفئة قدرة كبيرة على التعامل مع الجمهور، ولديهم خبرات وعلاقات طيبة جدا مع العديد من السكان، لذلك تأمل الشركة في التعامل مع محصل الكهرباء أو أي محصل آخر بطريقة لائقة وبأسلوب مهذب يعبر عن الخدمة التي يقدمها.