احذر فتح الثلاجة.. 4 أخطاء ترفع قيمة فاتورة الكهرباء

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، توعية للمواطنين بشكل عام بطرق الاستخدام الأمثل للكهرباء، في ظل زيادة ارتفاع أسعار الكهرباء، حيث حدد الجهاز بعض الأخطاء التي يقع فيها المستهلكون، وتؤدي إلى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات، بعض السلوكيات التي يجب التوقف عنها، لخفض قيمة فاتورة الكهرباء، وفقًا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سلوكيات يجب التوقف عنها لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء

- تراكم الثلج في فريزر الثلاجة، حيث تغفل العديد من ربات البيوت عن إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريز، مما يرفع استهلاك الطاقة ويزيد من قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء.

ـ فتح الثلاجة بشكل مستمر، فعند تكرار فتحها يرفع استهلاك الطاقة، لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

ـ استخدام السخان عند الاستحمام بطريقة خاطئة، حيث يجب تسخين المياه عند استخدامها مباشرة للاستحمام، وعدم تخزينها لفترة طويلة، ويفضل استبدال سخان الماء الكهربائي بسخان الطاقة الشمسية، أو الغاز الطبيعي.

ـ الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ فيه ويفضل تجنب تكرار فتحه للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل، وينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

ضوابط نظر الشكوى المقدمة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

وأوضح الجهاز أنه يمكن تقديم شكاوى الكهرباء إليه، وفق عدد من الضوابط وهي:

ـ أن يكون المستهلك رفع شكواه لشركة الكهرباء المختصة ولم يجد لها حلا.

ـ أن تقدم المرفقات الآتية بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو تسلم باليد في مقر الجهاز:

1- صورة من الشكوى المقدمة لشركة الكهرباء المختصة.

2- صورة من رد الشركة المختصة على الشكوى المقدمة من المستهلك.

3ـ يجب على مقدم الشكوى في عقود توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من 500 كيلو وات وعقود توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المنخفض بقدرة حتى 500 كيلو وات مراعاة تقديم مخطط أحادي الهيكل لمنظومة القوى الكهربية، موضحا عليه مكان تركيب عدادات قياس الطاقة المختلفة.

ـ خصص الجهاز البريد الإلكتروني التالي لتلقي الشكاوى، وكل ما يتعلق بها complaints@egyptera.org.