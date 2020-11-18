تعرف على عقوبة الامتناع عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة 3 أشهر

يواجه الكثير من المواطنين غياب محصل شركة الكهرباء عن المرور الدوري على وحداتهم لتحصيل رسوم استهلاك التيار، أو تراكم عدة أشهر لبعض المستخدمين بسبب سفرهم.

وتستعرض "الوطن" الإجراءات والخطوات التي يجب على المشترك اتباعها في مثل هذه الحالات وعقوبة التأخير عن سداد مديونية الكهرباء:

إجراءات سداد مديونية الكهرباء

1- يبلغ المشترك إدارة أو هندسة الكهرباء التابع لها.

3- تصوير عداد الكهرباء لإظهار القراءة الحالية ومقارنتها بأخر قراءة.

4- تجري شركة الكهرباء معاينة للتأكد من سلامة العداد قبل إصدار فاتورة الكهرباء.

5- تعمل هندسة الكهرباء على تشريح الاستهلاك وحسابه لمعرفة ما سيتم سداده.

6- يحق لرئيس الهندسة اتخاذ قرار بتقسيط قيمة الاستهلاك على مدار أشهر تيسيرًا على المواطنين، ويدفع المستهلك مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى ويتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

يكون طلب تقسيط المديونية على أقساط شهرية عن المديونية المستحقة وليس تراكم الاستهلاك.

المستندات المطلوبة لتقسيط فاتورة الكهرباء

1- بطاقة الرقم القومي.

2- نموذج طلب تقسيط مديونية.

3- فاتورة كهرباء حديثة.

إجراءات تقسيط الفاتورة

1- استيفاء نوذج طلب تقسيط مديونية.

2- دفع مبلغ 30% كدفعة مقدمة كحد أدنى.

الرسوم المطلوبة

- سداد دفعة فورية 30% بحد أدنى وجدولة باقي المديونية على 12 شهرًا أو 24 شهرًا دون فوائد.

عقوبة الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء

وبعد مرور أكثر من 3 أشهر، يحق لمسؤولي الكهرباء رفع العداد وفصل التيار عن صاحب العقار، وهناك ضوابط تحكم عملية رفع العداد عن المشترك وهي عبارة عن إرسال شركة التوزيع إنذارًا بالفصل مرتين وتراكم المديونية لمدة تزيد على 3 أشهر علاوة على عدم استجابة المشترك للشركة وعدم اللجوء لطلب التقسيط على الأقل.

ولتجنب تراكم المديونيات يمكنك سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا بالطرق الآتية:

خطوات سداد فاتورة الكهرباء

1. الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر www.eehc.gov.eg.

2. من خلال 60 ألف نقطة تحصيل فواتير التابعة لشركات التحصيل الإلكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

3. 120 ألف نقطة لشركة فوري لتحصيل فواتير على مستوى الجمهورية.

4. من خلال بنوك (الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنكBlom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الإمارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK)، أو عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) بجانب 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

5. شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) أو تطبيق My Fawryعلى الهاتف المحمول من (App Store -Play Store)

6. يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول خدمات الكهرباء الذكية www.eservices.ncdec.net لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد 3 خدمات وهي (إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

7. يمكن لسكان محافظة بورسعيد أيضا استخدام تطبيق الخدمة www.digital.gov.eg على بوابة التحول الرقمي.