فيديو.. تامر حبيب: دينا الشربيني بطلة مسلسل الهضبة الجديد

أعلن السيناريست تامر حبيب انضمام الفنانة دينا الشربيني إلى مسلسل عمرو دياب الجديد، الذي لم يستقر على اسم له إلى الآن.

وقال حبيب، في تصريحات تليفزيونية، إن مسلسله الجديد الذي تتولي منصة netflix العالمية تنفيذه لن يتعرض لحياة الهضبة والشربيني، وإنما ستدور أحداثه في إطار غنائي رومانسي، بحسب قوله، مضيفا أنه لا يعلم موعد انطلاق التصوير إلى الآن.

وفي سياق مختلف، انتهت الشربيني من تصوير دورها في فيلم "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسي قبل أسابيع عدة، ويشاركها البطولة كل من خالد الصاوي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد علي رزق، أحمد خالد صالح وكوكبة من النجوم، من تأليف حميد المدني.

وعلي جانب آخر، نفت مصادر مقربة من عمرو دياب ودينا الشربيني ما تردد أخيراً عن نشوب مشاجرة بينهما انتهت بانفصالهما، مؤكدة في تصريحات لـ "الوطن" علي عدم صحة هذه الأنباء.

وأشار المصدر، إلى أن "الهضبة" يستعد خلال الأيام المقبلة، لطرح إحدى الأغنيات الجديدة، التي كان غنى جزء منها فى فرح صديقه المنتج موسى عيسى.