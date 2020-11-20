محيي الدين: تقرير خبراء النقد الدولي حول مصر إيجابي

قال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج تمويل من شقين، أحدهما أداء التمويل السريع والثاني للاستعداد الائتماني للمساعدة ويوفر لمصر 8 مليارات دولار على دفعات.

وأضاف "محي الدين" خلال مداخلة عبر برنامج "سكاي بي"، في برنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، على فضائية "صدى البلد"، أن تقرير خبراء صندوق النقد الدولي في إطار المراجعة الأولى للاقتصاد المصري وعقب موافقة مجلس إدارة الصندوق التي ستتم الأسابيع المقبلة توفر لمصر تمويلا إضافيا قدره 1.6 مليار دولار، هو تقرير إيجابي في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي بدأ في الصين نهاية عام 2019 ثم انتقل إلى باقي دول العالم.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أن التقرير يعطي تقديرات لسير حركة الاقتصاد المصري والسياسات النقدية ونظم سعر الصرف والتوجه الاقتصادي للبلد.

ويأمل "محي الدين"، إلى أن يتلقى المستثمرين هذا التقرير بإيجابية ثم يشرعوا في الاستثمار في مصر خاصة المستثمرين المحليين بجانب دخول مستثمرين في سوق الأوراق المالية والسندات الدوليين.

ويرى أن مشروع مارشيال المنفذ بعد الحرب العالمية الثانية وتم الإعلان عنه في عام 1947، لا يمكن أن يعود بنفس تفاصيله في الوقت الحالي بسبب اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية، ففي حينها كان الخروج من الحرب العالمية الثانية وكانت هناك فلسفة تقوم على أن كسب السلام أهم من انتصار في الحرب، كما حدث بعد الحرب العالمية الأولى، وتم إعانة دولة بنيتها الأساسية قوية لكن حاليا لن ينفق أحد كما فعلت الولايات المتحدة أموالا تصل إلى 800 مليار إذا تم حسابها بالحسابات الخاصة بالزمن الحالي، لذا فإن الاهتمام بدور الدولة الوطني وقدراتها الداخلية أمر ضروري في هذه المرحلة.