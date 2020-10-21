رئيس جامعة عين شمس يكرم الدكتور محمود محي الدين لتوليه منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

كرم صباح اليوم الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق بمناسبة انتخابه مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي و عضواً بمجلس ادارته ممثلاً لمصر و مجموعة الدول العربية، وذلك بقصر الزعفران بحضور ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا. د خالد قدري عميد كلية التجارة ، ا. د مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب ، ا. د اشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط.

جدير بالذكر انه قد تم انتخاب الدكتور محمود محي الدين بالاجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي و عضواً بمجلس ادارته ممثلاً لمصر و مجموعة الدول العربيةالتي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف، وقد تولى الدكتور محمود محيى الدين، مناصب دولية متعددة كان آخرها عمله السابق فى البنك الدولى نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولى للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة والمشاركات، وبعدها تولى منصبه الحالى مبعوثًا للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.