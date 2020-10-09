"محي الدين" يبدأ حملتة الانتخابية في المنوفية ويطلب دعم شباب أشمون

بدأ العميد محمود محي الدين، عضو مجلس النواب الحالي بلجنة الدفاع والأمن القومي، والمرشح المستقل عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، حملته الانتخابية من قرية سمادون إحدى أكبر قرى المركز، بحثا عن الحفاظ على أحد كرسي الدائرة داخل البرلمان، وسط حشد كبير من المواطنين وأنصار المرشح.

وأعلن "محي الدين"، خلال المؤتمر، بدء حملته الانتخابية لعام 2020، اليوم، مؤكدا أنه دعى الشباب إلى المشاركة في افتتاح الحملة لأنه في حال نجاحه ستكون الخمس سنوات القادمة هي أعوام الشباب بالنسبه له لاعتماده عليهم.

وأضاف النائب، أن جميع عائلات سمادون يعتبرونه ابنا من أبناء القرية، قائلا "لأني دائما موجود وسط أهلي ومعهم حتى في ظل أزمة كورونا وبالرغم من شدتها كنت أقف معهم وكنت موجودا في قلب الدائرة ليلا ونهارا ولن أتأخر عن خدمة الناس أبدا ".

وشملت الكشوفات الانتخابية عن دائرة أشمون كلا من، صابر عبدالقوي مستقبل وطن رمز الكتاب، وعصام يس مستقبل وطن رمز القلم، ومحمد فتحي خلاف رمز الحصان، وصبحي المنوفي رمز الأسد، ومصطفى أحمد جمعة رمز ساعة اليد، وعاطف عابدين رمز طائرة هليكوبتر، وحاتم مجلع رمز مدفع، وعبد الهادي فتحي عبد الهادي رمز سيارة نقل، والسيد فتحي بدوي رمز الكف، ووائل حسين علام رمز الصقر.

كما شملت الكشوفات الانتخابية ترشح مؤنس ربيع رمز الأتوبيس، وشندي محمود شندي رمز عنقود العنب، ومحمود فرج القاضي رمز زهرة عباد الشمس، وعلي احمد الشاذلي دائرة اشمون رمز التمساح، ورابعة هاشم عبد الهادي عوض دائرة مركز اشمون رمز الفراشة، وفريد عبدالخالق فريد العياط رمز الفيل، ومحمد يحيى عبد الهادي مستقل رمز الجرس، ومحمود محيي الدين عوض مستقل رمز السفينة، وحسني حمدي الشورة مستقل رمز غصن الزيتون، وتامر السيد أبو السعود مستقل رمز حقيبة يد، وعلي بدوي شرف الدين مستقل رمز سماعة الأذن، ومحمد السيد عبد الفتاح حبيب مستقل رمز دراجه نارية.