باحثة بالمركز المصري للفكر: أكثر من 80 ألف معتقل في تركيا منذ 2016

قالت نوران عوضين، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه في أثناء محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا عام 2016، اعتقل عدد من الأشخاص، بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت نوران عوضين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "extra news"، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أنه تم اعتقال 80 ألف شخصا، وتوقيف وفصل 150 ألف شخصا من العمل، مضيفة أنه في يونيو الماضي حكم بالسجن مدى الحياة على 121 شخصا.

وأكدت الباحثة أن هذه الأرقام ضخمة للغاية في ظل الترديد التركي الدائم بأنها بلد للحريات، وأنها تريد دخول الاتحاد الأوروبي؛ لأنها تتمتع بجانب عالي من الحريات.

وأضافت نوران عوضين أن هناك دائما قمع تركي شديد ضد أي أشخاص يحاولون إثارة جدية تلقى قبول شعبي، ويتهمهم النظام بأنهم مؤديين للانقلاب.

وأشارت الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن النظام التركي يوجه تهم دائمة إلى الأكراد، ويتهمهم بعدم الاستقرار، وكذلك مؤيدي المعارض التركي عبد الله جول.

ونوهت الباحثة إلى أنه رغم نجاح الأكراد في انتخابات البلديات عام 2019، وترأسهم لـ 65 بلدة، إلى أن أردوغان عزل الكثير منهم؛ ليصبحوا رؤساء على 10 بلديات فقط.

ولفتت نوران عوضين إلى أن هناك شخصية كردية مرموقة تسمى صلاح الدين الدمرداش، شارك في تأسيس حزب الشعوب الديمقراطي، مسجون حاليا على الرغم من أن المحكمة الدستورية الحالية أفرجت عنه، بعد أن تجاوزت فترة توقيفه الحد الأعلى المسموح به.

وانتقدت الباحثة تغول السلطة التنفيذية في تركيا على السلطة القضائية التي تقول تركيا إن سلطتها القضائية مستقلة، ولا تخضع إلى إملاءات؛ بسبب رفض محكمة قرار المحكمة الدستورية العليا الإفراج عن الكردي، رغم أن القرار صادر من أعلى جهة قضائية في تركيا.