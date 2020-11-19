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التحفظ على "كيلو ونصف" من مخدر الاستروكس في حملة بمركز طوخ

كتب:

حسن صالح
11:38 م | الخميس 19 نوفمبر 2020
مديرية امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة، اليوم، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المخدرات، أسفرت عن تحرير ١٩ قضية مخدرات والتحفظ على كيلو ونصف كيلو استروكس بمركز طوخ.

تلقي اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بقيام حملة مكبرة بمركز طوخ بمشاركة اللواء حاتم حداد، مدير ادارة البحث الجنائي، والمقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، وأسفرت الحملة عن تحرير ١٩ قضية مخدرات وضبط كيلو ونص استروكس و٩٠٠ جرام بانجو و٧٠٠ جرام "شادو" وقضية حيازة بندقية خرطوش و٢ طلقة نارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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