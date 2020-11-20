وزير التعليم العالي: نسعى لإنشاء جامعات أهلية كفروع للجامعات الحكومية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء جامعات أهلية كفروع للجامعات الأخرى الحكومية مثل جامعة القاهرة وعين شمس، مشيرا إلى أن التعليم الخاص مكلف، والدولة تريد مخاطبة شريحة الطبقة الوسطى والتي يمكن أن تتحمل "تكلفة التعليم".

وأضاف "عبدالغفار"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس، أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، وما يجنى منها يعاد استخدامه في تطوير الجامعة، ولكن في الوقت نفسه لن يتم الاستغناء عن الجامعات القديمة الحكومية، مشيرا إلى أن طلبة كثيرين في الجامعات الحكومية لديهم القدرة على تحمل تكلفة التعليم ولذلك نقول لهم: "أذهبوا إلى الجامعات الأهلية، لكي تتركوا مكانا للطلبة الآخرين غير القادرين على تحمل هذه التكلفة".

وأكد وزير التعليم العالي، على أن جميع الجامعات تلتزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وهناك لجان داخل الجامعات لمراقبة التزام الطلبة بالإجراءات الاحترازية، ومن لم يلتزم سوف يعرض نفسه للعقوبات، التي تصل إلى الفصل إذا خالف الطالب هذه الإجراءات، بالإضافة إلى أن هذه اللجان تراقب سلوك الطلبة في حال مخالفة قوانين الجامعة، مثل الكتابة على الحوائط وغيرها.

ولفت إلى أن المشكلة التي يضعها على قائمة أولوياته هي أعداد الطلبة، لأن الدولة ظلت فترة كبيرة لم تهتم بذلك، والقيادة السياسية حاليا مهتمة كثيرا بهذا الملف، وعندما أنشأت الدولة جامعات جديدة كانت بنفس المستوى للجامعات العريقة القديمة.

وأشار إلى أن التعليم ليس رفاهية، ولا نستطيع التضحية بتخريج أجيال "متعلمة نص نص"، في كل الكليات، وهي مرحلة عمرية فارقة ولا تتحمل ضياع عامين أو ثلاثة من عمر الطالب بسبب الغلق والفتح، ويجب أن نتعلم التعايش مع الفيروس، والحياة تدور، مضيفا: "مش أول ولا أخر مرة هنشوف جائحة".