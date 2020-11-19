لمروره بأزمة نفسية.. شاب يتخلص من حياته شنقا في الغربية

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على الانتحار شنقا داخل مسكنه بشارع "أبوهرجة" التابع لدائرة أول المحلة الكبرى، بعد تعرضه لحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغًا من الأهالى بانتحار شاب يدعى "حسين.م.ح" 30 عامًا، باستخدام حبل داخل شقته السكنية.

وكشفت التحريات أن السبب وراء انتحاره مروره بأزمة نفسية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، بعد تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

يذكر أن طفلة لقيت مصرعها، الأسبوع الماضي، بمدينة المحلة الكبرى، بعد تعرضها للضرب المبرح والتعذيب، على يد صديقة والدتها، رغم أن عمرها لم يتخط عامين، وتحفظت النيابة العامة على جثتها بمتشفى المنشاوي العام.

وتبين من التحريات أن الطفلة كانت لدى صديقة والدتها وتدعى "آية.ز" 29 عامًا بمنطقة بسيسة بدائرة قسم ثالث المحلة، وكشفت التحريات أن المتهمة وزوجها وراء مقتل الطفلة حيث قاما بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، وعقب ذلك توجها للمستشفى، وتركاها وفرا هاربين.

وأكد مصدر طبي أن الطفلة مصابة بنزيف بالمخ والبطن وكدمات في جميع أنحاء الجسم، وعلى الفور تم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3685 بدائرة قسم ثالث المحلة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة لبيان سبب الوفاة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة العامة