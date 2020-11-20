عبدالغفار: نعمل على 50 مشروعا تعليميا في وقت واحد.. وانتهينا من 25

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يحكم على جائحة فيروس كورونا من طريقة التزام الناس في الشوارع والمواصلات العامة، موضحا أنه في بعض الأحيان يتجول في الشوارع للتأمل في سلوكيات الناس والتزامهم.

وأضاف "عبدالغفار"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس، أنه خلال الفترة الماضية زار كل الجامعات لكي يدعمهم، وأيضا لكي يتواصل مع أعضاء هيئات التدريس.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتابع كل ما يقال عن التعليم الجامعي، سواء في الإعلام أو غيره، موضحا أن البعض لديه الرغبة في معرفة المعلومات والاطمئنان، مشددا على أن الدولة معنية بتوفير تعليم يواكب احتياجات المجتمع، وهذا يصب في صالح بناء إنسان مصري متعلم، والدولة تعمل في أكثر من 50 مشروعا تعليميا في وقت واحد، وخلال الفترة من 2016 إلى 2020 من حوالي 25 مشروعا ضخما في مجال التعليم، سواء جامعات أو معاهد، خاصة وحكومية وأهلية، وجميعها جزء من منظومة التعليم والبحث العلمي.

وأشار إلى أنه لديه الكثير من الذكريات في جامعتي القاهرة وعين شمس، موضحا أنه لديه انتماء لهاتين الجامعتين، ولكن عندما تصبح مسؤولا يصبح الأمر وكأنك تلعب باسم المنتخب، أي مسؤولا عن كل الجامعات المصرية وليس جامعتين فقط، مؤكدا أن العمل في الوزارة يحتاج إلى فريق عمل وليس شخصا بمفرده، وهذا هو سر النجاح في العمل.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن "النجومية في المعارضة، وأي حد عايز يبقى نجم يعارض، لأن المجتمع الجامعي دائما ما يكون لديه الإحساس بأن هناك الأفضل مما يتحقق"، ولذلك هناك الكثير ممن ينتقدون العمل الذي يتم على أرض الواقع.