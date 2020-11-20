أمن القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض مقتل عجوز روض الفرج

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض مقتل عجوز، داخل منزلها بروض الفرج، بعدما أكدت التحريات توافر شبهة جنائية فى الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة عجوز 88 عاما، مقتولة داخل شقتها فى روض الفرج، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث تم العثور على جثة المجني عليها بكامل ملابسها، وبها طعنات.

وتبين من الفحص وجود بعثرة فى محتويات الشقة، ما يشير إلى وجود مقاومة من المجني عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث، وناظرت جثة المجني عليها وما بها من إصابات أدت للوفاة، وأمرت بندب المعمل الجنائي، كما أمرت بنقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان سبب وكيفية الوفاة.

وكلفت النيابة، المباحث الجنائية، بإجراء تحريات مكثفة حول الواقعة، لتحديد هوية وضبط مرتكب الواقعة.