بعد حادث الهرم.. ننشر اشتراطات اختيار سائقي أتوبيسات المدارس

تتكرر حوادث أتوبيسات المدارس الخاصة كل عام دارسي، ولم يختلف العام الحالي عن سابقيه، لتقع خلاله العديد من الحوادث أيضا، المسؤول عنها سائقو الأوتوبيسات، فهل هناك اشتراطات يجب توافرها في سائق أتوبيس المدرسة؟

"الوطن" يوضح الاشتراطات الكاملة في اختيار المدارس الخاصة لسائقي الأتوبيسات.

يقول المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن هناك نوعان لتعاقد المدارس مع السائقين، النوع الأول، وهو الغالب في معظم المدارس الخاصة، يكون من خلال التعاقد مع شركات سياحة، ثم استئجار أتوبيسات بسائقين منها، بحيث تكون تلك الشركات هي المسؤولة عن السائقين مسؤولية كاملة، لذا يُفضل أغلب أصحاب المدارس الخاصة هذا النوع من التعاقد بسبب كثرة مشاكل الأتوبيسات وسائقيها، وتكون المدرسة غير مسؤولة عن السائقين.

وأوضح "بدوي" أن النوع الثاني من المدارس، وهو الأقل، وهو أن يكون هناك أتوبيسا مملوكا للمدرسة وخاصا بها، وهنا تكون المدرسة مسؤولة عن اختيار السائقين، وتلجأ تلك النوعية من المدارس إلى إجراء اختبار أو كشف تحليل مخدرات بشكل دوري للسائقين كل أسبوعين، بالإضافة إلى أنه أثناء اختيار السائقين يشترط أن تكون رخصة قيادته من المرور سارية، سواء أولى أو ثانية.

وفرق "بدوي" بين أنواع الرخص، مشيرا إلى أن الدرجة الثانية يقود بها السائق أتوبيس تعداده 27 راكبا، بينما الدرجة الأولى يُمكنه من خلالها قيادة أتوبيس أكبر.