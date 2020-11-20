مصادر: السرعة سبب حادث صحراوي المنيا المتسبب في مصرع 12

قالت مصادر أمنية، إن التحريات الأولية في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم في محافظة المنيا، والذي أسفر عن وفاة 12 شخصا، تشير إلى السرعة الزائدة ومحاولة التخطي الخاطئ، خاصة وأن الطريق غير مزدوج.

أضافت ذات المصادر، أن السيارة الميكروباص كانت قادمة من اتجاه بحري لقبلي، واصطدمت بالنقل الثقيل القادمة من الاتجاه المقابل، حينما حاول سائق إحدى السيارتين تخطي سيارة تسير أمامه، ولم يتم تحديد المتسبب في الحادث حتى الآن، ولا يزال فريق من إدارة البحث الجنائي يجري التحريات اللازمة بموقع الحادث، لمعرفة أسبابه وظروفه.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد انتقل لتفقد موقع الحادث بالقرب من وصلة بني حسن التي تربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم بطريق الجيش، وذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، والعميد أسامة غريب مدير إدارة المرور، كما زار المحافظ المصابين بمستشفى التأمين الصحي.

ولقي مساء الخميس 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 5، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سياره أجرة ميكروباص ونقل ثقيل، بالوصلة التي تربط بين الطريق الزراعي مصر أسوان والصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية بني حسن التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤديه للصحراوي الشرقي بزمام مركز أبوقرقاص، وانتقلت على التو 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين وفاة 12 شخصا جراء الحادث.

وقد جرى نقل 5 جثث لمشرحة مستشفى المنيا العام، 2 لملوي العام، 2 لديرمواس العام، 2 لمستشفى حميات المنيا، وجثة واحدة لمستشفى اليوم الواحد بسمالوط.

كما تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وبينهم مصاب واحد في حالة حرجة.

وقد انتقلت قيادات مديرية أمن المنيا للوقوف على أسباب الحادث وتداعياته والعمل على تسير الحركة المرورية بالطريق، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.