أول صوره من موقع حادث تصادم أودى بحياة 12 بالمنيا

حصلت "الوطن" على صوره من موقع حادث تصادم سياره نقل ثقيل بميكروباص أجره، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالمنيا، مما أسفر عن مصرع 12 شخصا، وإصابة 5 آخرين.

وقد انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتفقد الموقع الحادث عند وصلة بني حسن التي تربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم بطريق الجيش، وذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا والعميد أسامة غريب مدير إدارة المرور، كما زار المحافظ المصابين بمستشفي التامين الصحي.

ولقي مساء الخميس 12 شخص مصرعهم، وأصيب 5، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سياره أجره ميكروباص ونقل ثقيل، بالوصلة التي تربط بين الطريق الزراعي مصر أسوان والصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية بني حسن التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤديه للصحراوي الشرقي بزمام مركز أبوقرقاص، وانتقلت علي التو 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين وفاة 12 شخص جراء الحادث.

وقالت مصادر أمنية، إن التحريات الأولية في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم في محافظة المنيا، والذي أسفر عن وفاة 12 شخصا، تشير إلى السرعة الزائدة ومحاولة التخطي الخاطئ، خاصة وأن الطريق غير مزدوج.

وأضافت المصادر، أن السيارة الميكروباص كانت قادمة من اتجاه بحري لقبلي، واصطدمت بالنقل الثقيل القادمة من الاتجاه المقابل، حينما حاول سائق إحدى السيارتين تخطي سيارة تسير أمامه، ولم يتم تحديد المتسبب في الحادث حتى الآن، ولا يزال فريق من إدارة البحث الجنائي يجري التحريات اللازمة بموقع الحادث، لمعرفة أسبابه وظروفه.