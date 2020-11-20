عبدالغفار: اتفقنا مع شركة وطنية لإنتاج عينات من اللقاح المصري

علق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، على إعلان شركات عالمية التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال "عبدالغفار"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ضمن فقرة "التاكسي" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن انتاج أي لقاح يلزمه من 8 لـ10 سنوات من العمل للوصول للقاح المناسب، مشيرًا أن مصر نجحت في تصنيع لقاحات بيطرية للحيوانات ولكنها لم تصنع لقاحات للبشر حتى الآن.

وكشف "عبدالغفار"، آخر تطورات اللقاح المصري ضد فيروس كورونا مشيرًا أنه تجاوز مرحلة البحوث وأثبت نجاحه في التجارب الحيوانية، لافتًا أنه تم الاتفاق مع شركة تصنيع أدوية وطنية لتحضير 300 عينة مطلوبة للأبحاث والتجارب السريرية.

وأشار أن مصر من خلال إمكانياتها تحضر الملف العلمي لنشره عالميًا استعدادًا لإنتاج اللقاح، مشيرًا أنه خلال عام 2021 ستكون هناك لقاحات عالمية للفيروس وسيكون هناك لقاح مصري مضاد لفيروس كورونا، لافتًا أنه تم تشريح الحيوانات التي تم إجراء التجارب عليها وأثبت نتائج جيدة وفاعلية قوية وتكونت أجسام مناعية لفترة طويلة.

وأوضح الوزير، أن اللقاح المصري في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وأنه يتبقى له مرحلتين مؤكدًا أن كل المؤشرات جيدة، مشددًا على أنها ليست دليلا كافيا على أنها سوف تنجح على الإنسان، وأنه يجب إجراء تجارب أخرى للتأكد من مدى فعاليته على البشر.