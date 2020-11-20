مصرع شخص وإصابة 6 في حادث تصادم 3 سيارات وتوكتوك بأسيوط

لقي شخص مصرعه بينما أصيب ستة آخرون في حادث تصادم وقع قبل قليل، بين ثلاثة سيارات وتوك توك، بمدخل مدينة القوصية فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق أسيوط القوصية الزراعى أمام قاعة بورتو فاميلى، بالقرب من مدخل مدينة القوصية ووقوع متوفى ومصابين

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين 3 سيارات وتوكتوك.

نجم عن الحادث مصرع "محمد بكر عبدالحميد"، 35 سنة، مقيم بمركز ديروط، وإصابة كلا من رمضان أحمد عبداللاه، 50 سنة، مقيم بقرية فزارة، وحليمة عنتر محمد 35 سنة، مقيمة بقرية فزارة، وطارق شريف عبدالنعيم، 18 سنة مقيم بقرية بني قرة، وعمر صلاح مصطفى 34 سنة، مقيم بالقوصية منطقة الدراوشة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، وجار رفع ٱثار الحادث وتسيير حركة المرور وجارى تحرير المحضر اللازم و إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط العديد من حوادث السير منها مصرع وإصابة 15شخصا فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وأجرة وأتوبيس بطريق أسيوط القاهرة الزراعى، وحادث إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم جرار زراعى بدون أرقام بسيارة ربع نقل اثنين كابينه بالطريق الصحراوى الغربى أول مدخل الغنايم في محافظة أسيوط.

وكانت "الوطن" قد حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، وذلك في تقرير نشرته الصحيفة مؤخراً، بعنوان: "بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها".

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عبر ذلك التقرير، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوى الغربى وطريق " القاهرة – أسوان" الزراعي، وكذلك طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، الذى يُطلق عليه اسم "طريق الموت"، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.