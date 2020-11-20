بعد تصدره ترند تويتر.. إشادات بأداء كارولين عزمي في "طلقتك نفسي"

استطاع مسلسل "طلقتك نفسي" أن يتصدر ترند "تويتر" بمصر، على مدار أكثر من يوم بعد عرض أكثر من قصة له، وأشاد رواد التواصل الإجتماعي بأداء أبطال العمل من حيث التمثيل والأداء.

وتلقت كارولين عزمي بطلة العمل الكثير من الإشادات على تويتر والإنستقرام فكتب أحد المتابعين: "مسلسل طلقتك نفسي مسلسل جميل جدا ورائع شابوه ليكم بجد وقلبى كارولين عزمى مسلسل فريد من نوعه".

مسلسل طلقتك نفسي مسلسل جميل جدا ورائع شابوه ليكم بجد وفكره أحمد عصام رائع وتمثيله اروع وهاجر أحمد الرقه والجمال ومحمد مهران العسل والسكر وميدو عادل الشاطر وقلبى كارولين عزمى و نانسى صلاح عسل مسلسل فريد من نوعه#احمد_عصام#هاجر_أحمد#ميدو_عادل#محمد_مهران#كارولين_عزمى#نانسى_صلاح — Rowan A Mesbah (@MesbahRowan) November 5, 2020

ويدور المسلسل حول حالات الطلاق، في إطار دراما اجتماعية تتميز بالطابع الكوميدي، كما يطرح قضايا مختلفة، ووجهات نظر متنوعة من زوايا وآراء مختلفة.

ويستعرض مسلسل "طلقتك نفسي"، أغرب أسباب انتشار حالات الطلاق، من خيانة أو كذب أو تدخّل من الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالباً ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالبا الأولاد، وهي "أنت طالق"، لفظ صغير يتوقف عليه مصير عائلة بأكملها.

وانتهي مخرج العمل محمد النقلي، من تصوير أحداث المسلسل، وبدء في عملية مونتاج العمل الدرامي، الذي تم تصوير معظم أحداثه بين الإسكندرية والساحل الشمالي.

والمسلسل بطولة عدد من النجوم، بينهم محمد عادل، وهاجرأحمد، وأحمد عصام، وولاء الشريف، ومحمد مهران، ونانسي صلاح، وأحمد الشامي، وهايدي موسي، ومحمد العمروسي، وكريم عبدالجواد

كما يضم نخبة من ضيوف الشرف، بينهم بيومي فؤاد، وسوسن بدر، وهالة فاخر، وصبري عبدالمنعم، وليلي عز العرب، وأحمد صيام، ونهال عنبر، وحجاج عبدالعظيم، قصة وسيناريو أحمد عصام، وإخراج محمد النقلي.