أزمة في الغربية بسبب مركز علاج طبيعي يديره شاب حاصل على مؤهله من روسيا

مفاجأة فجرها الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن شخص قام بفتح مركز للعلاج الطبيعي ويعالج أمراضا متعددة منها أورام الثدي وأمراض المخ والأعصاب بمحافظة الغربية.

إيهاب حسن صاحب المركز، قال إنه يمتلك مركز علاج طبيعي وسمنة ونحافة، وأنه حاصل على بكالوريوس علاج طبيعي من جامعة موسكو، مشيرًا أن سبب علاجه لأمراض المخ والأعصاب وأورام الثدي أنه درس ذلك في الكلية: "دكتور العلاج الطبيعي خلال فترة الدراسة بيدرس عدة تخصصات منها المخ والأعصاب والنساء والولادة وكذلك العظام والمفاصل".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج: "العلاج الطبيعي ممكن يعالج الحاجات دي طبعا وده صميم تخصص العلاج الطبيعي" وذلك قبل أن يغلق الخط بعد إجراء الإبراشي مداخلة هاتفية مع وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وكيل وزارة الصحة: أغلقنا له المركز وفض الشمع وعليه حكم حبس 6 شهور

الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية فجر مفاجأة مشيرًا أنهم قاموا بحملات عن طريق إدارة العلاج الحر لحماية المواطنين من انتحال صفة الطبيب أو ممارسة الطب بدون تصريح مشيرًا أن هذه العيادة تم اصدار قرار غلق لها وقام بفض الشمع وتم اعادة الغلق وتحرير جنحة فض شمع ومحضر انتحال صفة وتم القبض عليه وخرج بكفالة على ذمة القضية لافتًا أنه عاد لممارسة المهنة الطبية بدون تصريح وأنه غير مسجل في نقابة الطب العلاجي وغير مرخص له بتشغيل عيادة وغير مصرح له بمزاولة مهنة الطب

وشدد على أن وزارة الصحة لا تتراخى عن حماية المواطنين ضد أي استغلال لهم تحت أي مسمى واصفًا صاحب الواقعة بأنه دام ارتكاب المخالفات ويستغل ضعف القانون أحيانًا وأن هناك تكرار للغلق وهو يفض الشمع وانه تم تحرير أكثر من محضر له.

واوضح ان ما يفعله اعتداء على المواطنين مناشدًا المواطنين بالتحري عن الطبيب الذي يخضع بالعلاج لديه ومدى تواجد تصريح لديه من عدمه.

واعتبر وكيل وزارة الصحة أن هذا الشخص اعتاد ارتكاب الجرائم وأنه يتم ترصده هو وأمثاله بصفة مستمرة وانه تم التواصل مع الأجهزة الامنية للقبض عليه بتهمة انتحال صفة طبيبة وممارسة مهنة الطب بدون تصريح وتشغيل عيادة بدون ترخيص وتم القبض عليه بالفعل واحتجازه وعرضه على النيابة واخلاء سبيله بكفالة على ذمة القضية مشيرًا أنه صدر له حكم بالحبس 6 شهور.

وأشار أنه لم يتخرج من كلية العلاج الطبيعي ولم يحصل على أي شهادات معتمدة من المجلس الاعلى للجامعات سواء من مصر أو خارج مصر وأنه لم يحصل على أي تصاريح لممارسة الطب في مصر، لافتًا أنه سيقوم بمصادرة الأجهزة الموجودة في مركزه.