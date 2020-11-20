جولات مكثفة لمرشحي قبيلة المزينة بجنوب سيناء قبل انطلاق الإعادة

يبدو أن معركة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 في جنوب سيناء ستكون صعبة للغاية بين طرفي المنافسة غريب حسان وحميد سليمان، هذه المرة يتوقع الجميع أن الإعادة سوف تشهد مفاجآت كثيرة خاصة بعد خروج كل المرشحين الوافدين وأبناء قبائل العليقات والنفيعات والقرارشة من المنافسة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، أصوات الوافدين من أبناء وادي النيل مؤثرة لأنهم يشاركون في أي استحقاق ديمقراطي، وأصوات القبائل الأخرى مؤثرة بشكل أكبر، وهذا ما دفع مرشحي الإعادة بالدائرة الثانية إلى القيام بجولات علينة وأخرى سرية من أجل الفوز بأصوات الوافدين تارة والقبائل الأخرى تارة أخرى.

غريب حسان أحد أبطال جولة الإعادة من قبيلة المزينة وأحد النواب البارزين في مجلس النواب الحالي والسابق ويتمتع بشعبية كبيرة بين قبيلته والوافدين لأنه نجح في إثارة العديد من القضايا التي تمس حياة المواطن البسيط، واستماع خلال فترة عضويته ثلاث دورات متتالية في مجلس النواب أن يحل العديد من المشكلات.

غريب يعتمد في الحولة القادمة على الشباب الذي يلتف حوله منذ أن أصبح نائبا في البرلمان، ويقوم بجولات داخل مدن الدائرة الثانية لكسب أكبر عدد من أصوات الناخبين، خاصة الوافدين لأنهم يمثلون عنصرا فعالا في الانتخابات، وهناك تحركات سرية لكسب أصوات القبائل التي خرجت من المنافسة أمثال القرارشة والصوالحة، الحماضة، العليقات.

عبر غريب عبر صفحات فيس بوك أن المنافسة شريفة بينه وبين ابن قبيلته حميد سليمان والجميع هدفه خدمة المواطن، وطالب المواطنين بالنزول في جولة الإعادة والتصويت لمن يختاره.

حميد سليمان بريك ابن قبلة المزينة ومرشح مستقبل وطن يعتمد في جولة الإعادة على الحشد الذي يعده الحزب من خلال أمانات المدن الأربعة ويقوم الحزب في الوقت الحالي برئاسة جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ، وأمين التنظيم ياسر عرفات بحضور كل الفعاليات التي تنظمها القبائل حيث حضر كل قيادات الحزب، وعدد من الأعضاء مناسبة خاصة قبيلة أولاد سعيد بقرية الوادي بطور سيناء، وذلك لكسب أصوات القبيلة لصالح مرشح الحزب حميد سليمان، ويقوم الحزب بعقد لقاءات معظمها سرا في محاولة لكسب أصوات وتأييد مشايخ وعقلاء البدو بالدائرة الثانية.

جدير بالذكر أن الدائرة الثانية تضم مدن الطور وابورديس وابوزنيمة وراس سدر، وأسفرت النتائج الأولية في الجولة الأولي عن إعادة علي المقعد الفردي بين حميد سليمان ابو بريك مرشح حزب مستقبل وطن والذي حصل على 7437 صوتا بنسبة 12.24% وبفارق أكثر من 600 صوت عن منافسة غريب احمد حسان المرشح المستقل الذي حصل 6835 صوت بنسبة 11.25%، ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة بين حميد سليمان وغريب حسان الشهر المقبل.