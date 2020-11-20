أقل شراء في CIB.. سعر الدولار اليوم الجمعة 20-11-2020

استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها تقدم "الوطن"، متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية، وجاء سعر الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار في نهاية تعاملات الخميس

سجّل الدولار في نهاية تعاملات أمس الخميس، استقرار سعري مقابل الجنيه في كل البنوك، وكان الدولار تراجع مقابل الجنيه 6 قروش في شركات الصرافة والبنوك الحكومية والخاصة خلال 8 أيام.

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءًا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية، وأوضح أن العملات خاصة الدولار بهم وفرة أمام الجنيه.

أسعار العملات الأجنبية

سجّل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.06 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في بنك مصر إلى نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في المصرف المتحد سجل 20.63 جنيه للشراء و20.84 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 20.59 جنيه للشراء و20.80 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي إلى نحو 20.61 جنيه للشراء، و20.83 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 20.58 جنيه للشراء، و20.82 جنيه للبيع.

وسجل اليورو وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك مصر نحو 18.47 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 18.46 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.