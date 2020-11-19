الدولار يستقر والذهب يخسر 4 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

سجّل الدولار نهاية التعاملات اليومية اليوم الخميس، استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه في كل البنوك العاملة وشركات الصرافة بمصر فيما تراجعت أسعار الذهب 4 جنيهات.

وكان الدولار تراجع مقابل الجنيه 6 قروش في البنوك وشركات الصرافة خلال 8 أيام، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.69 جنيه مقابل 15.59 جنيه.

وجاء بنك قطر الوطني، في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر وذلك بـ15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

فيما باع 11 بنكًا هي قناة السويس، والمشرق، والعقاري المصري العربي، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وفيصل الإسلامي، والإسكندرية، و"hsbc" الدولار بأقل سعر، وذلك بـ15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءًا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية، موضحًا أنَّ كل العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية.

فيما سجّلت أسعار الذهب بأسواق المال تراجعًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بأمس، وسجّل عيار 24 نحو 935 جنيهًا، مقابل 939 جنيهًا أمس الأربعاء، فيما سجّل عيار 21 حوالي 818 جنيهًا، أما عيار 18 فسجّل 701 جنيهات، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.549 جنيه.

وانخفض الذهب 1.3% بعد أن قالت "مودرنا" إن لقاحها فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من فيروس كورونا، بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية، لتصبح ثاني شركة أدوية أميركية بعد "فايزر" تعلن عن نتائج تفوق التوقعات.