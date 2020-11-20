إجراءات حاسمة ضد كورونا في المترو غدا.. الكمامة إجباري والغرامة 4 آلاف جنيه

تبدأ من صباح غدًا، الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق في تطبيق قرار حظر دخول أي مواطن لمحطات المترو إلا بكمامة، في إطار خطة وزارة النقل لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة تصاعد إصابات فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة في بيانها إصابات فيروس كورونا مساء أمس الخميس 342 إصابة جديدة و13 حالة وفاة.

وأعلن المترو، توقيع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات الطبية، في أثناء استقلال قطارات المترو، بعد تحذيرات المسؤولين عن حدوث موجة ثانية من كورونا.

واتخذت الشركة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي الفيروس، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر.

وبدءا من مساء أمس الخميس عمم المترو رسالة صوتية جديدة عبر الإذاعة الداخلية في المحطات أو القطارات، تحذر من توقيع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات الطبية، أثناء استقلال قطارات المترو أو التواجد في المحطات أو أمام شباك الخاص بشراء التذاكر.

المترو: أكمنة سرية داخل المحطات لضبط الركاب غير الملتزمين بارتداء الكمامات

كان أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق في تصريحات تلفزيونية سابقة، قد أكد على نشر أكمنة سرية ومتحركة داخل القطارات لضبط الركاب غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية منعا لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه في حالة ضبط الراكب غير الملتزم بالكمامة سيتم تغريمه 4 آلاف جنيه، وفي حالة عدم وجود المبلغ يتم تحرير محضر شرطي له في أحد المكاتب التابعة لشرطة النقل والمواصلات في محطات مترو الأنفاق.

وفي وقت سابق، ناشد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، جمهور الركاب بارتداء الكمامات الطبية، ومراعاة التباعد الاجتماعي فيما بينهم، خلال دخولهم المحطات أو استقلال القطارات وعدم التزاحم؛ لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، منوها أن جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب.