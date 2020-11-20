تسجيل صوتي جديد في المترو.. 4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة

تحذيرات عديدة أطلقتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الطبية خلال التواجد داخل محطات المترو، للحد من الإصابات المنتشرة داخل البلاد، والتي بدأت تأخذ منحنى تصاعديا، وذلك بالتزامن مع انتشار الموجة الثانية من "كوفيد-19".

وفي هذا الإطار أصدرت الشركة رسالة صوتية جديدة عبر الميكرفونات سواء في المحطات أو القطارات، تحذر من توقيع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات الطبية، أثناء استقلال قطارات المترو أو التواجد في المحطات أو أمام شباك الخاص بشراء التذاكر.

واتخذت إدارة مترو الأنفاق، العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي كورونا، ومن بين تلك الإجراءات تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر.

وشدد رئيس شركة مترو الأنفاق، على ضرورة التزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، في أثناء استقلال القطارات بالخطوط الثلاثة؛ لمنع انتشار الفيروس بين الركاب، موضحا أن هناك وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة والحرجة، مؤكدا أنه لم ترصد أي إصابات بين الركاب، منذ بداية ظهرو الفيروس، مارس الماضى.

وفي وقت سابق، ناشد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، جمهور الركاب بارتداء الكمامات الطبية، ومراعاة التباعد الاجتماعي فيما بينهم، خلال دخولهم المحطات أو استقلال القطارات وعدم التزاحم؛ لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، منوها أن جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب.

وقال رئيس شركة مترو الأنفاق، إن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وتطهير المحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية؛ لمنع انتشار الفيروس، لافتا إلى أن الشركة تعمل على حماية جموع الركاب.

وأضاف إن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية؛ لمنع انتشار الفيروس، لافتا إلى أن الشركة تعمل على حماية جموع الركاب.