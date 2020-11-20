عبدالغفار: المستشفى الميداني لعلاج مرض كورونا لم يتم استخدامه حتى الآن

اعتبر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، جامعة القاهرة بقبتها التاريخية وعراقتها، نموذج التعليم الجامعي في مصر، مشيدًا بتطوير مناهج التعليم فيها.

وقال "عبدالغفار"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ضمن فقرة "التاكسي" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن دخول جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا كان هدفا كبيرا، وأن الوزارة عملت للوصول له بشكل كبير.

وخضع شريف عامر ووزير التعليم العالي للتفتيش وقياس الحرارة أثناء دخولهما جامعة القاهرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في الجامعات.

وأوضح "عبدالغفار"، أنه يتلقى تقريرًا من الجامعات بشكل يومي الساعة 12 ليلًا عن أعداد مصابي كورونا في الجامعات، مشيرًا أن الوزارة وفرت عددا من المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة مؤكدًا أنه تم فتح المستشفى الفرنساوي بطاقة 800 سرير، ومستشفى العبور، لافتًا أن المستشفى الميداني بجامعة عين شمس مازال موجودا وأن المستشفى الميداني التابع للقوات المسلحة في أرض المنارة بطاقة 4000 سرير، لم يتم استخدامه حتى الآن.