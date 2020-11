رامي يوسف يطالب هوليود بتغيير نمط التعامل مع ذوي القدرات الخاصة

طالب الممثل الكوميدي الأمريكي من أصول مصرية رامي يوسف؛ بتغيير المفهوم الشائع في مدينة صناعة السينما الأمريكية "هوليود"، عن العمل مع الممثلين من أصحاب القدرات الخاصة "ذوي الإعاقة"، مؤكدا أن التعامل معهم في مواقع التصوير ليس أصعب من العمل مع المواهب الأخرى.

وأشار رامي يوسف إلى موهبة صديقه وشريكه في مسلسل "رامي" ستيف واي، الذي ولد بضمور عضلي، وأضاف "رامي": إن المنتجين تساءلوا عن المدة التي يمكن أن يعملها "واي" في اليوم وكيف سيفهمه الجمهور جيدًا".

واستكمل رامي يوسف خلال كلمة ألقاها في حفل توزيع جوائز Media Access: "ممثل مثل ستيف ليس لديه الكثير من المطالب".. وأكد على وجود مواهب كبيرة بين أصحاب القدرات الخاصة.

ولد رامي يوسف 26 مارس 1991، في ولاية نيوجيرسي بأمريكا، وهو ممثل ومنتج وكاتب من أصول مصرية، وحصد جائزة جولدن جلوب العام الجاري في فئة كأفضل ممثل في مسلسل كوميدي – موسيقي.

ومسلسل "رامي" تقييمه يساوي 8 من 10 على موقع IMDB، وتم ترشيح المسلسل لجوائز من جمعية نقاد بث الأفلام، وجوائز جوثام عام 2019.. وأيضا جائزة اختيار النقاد.

وتم الإعلان عن مشاركته بالتعليق الصوتي في فيلم "الأنيميشن" هامب، وهو من نوعية الكوميدي والمغامرات، ومن إخراج روب جيبس، وأمين ماتالقا.

وكانت بدايات رامي عام 2009 من خلال الفيلم القصير On the Loose وعام 2013 شارك في الفيلم القصير Scars، وفي نفس العام شارك في المسلسل التلفزيوني Above Average Presents.

وشارك رامي في أعمال أخرى بينها مسلسل See Dad Run، والفيلم التلفزيوني One Crazy Cruise، ومسلسل Gortimer Gibbon's Life on Normal Street، ومسلسل Mr. robot.

أما الممثل ستيف واي ولد عام بضمور عضلي، وشارك في التمثيل في 5 أعمال، أولها مسلسل Nepotism عام 2014، ثم شارك في الفيلم القصير Spanish Love 101، وبعدها المسلسل القصير Projecting عام 2017، ثم شارك في الفيلم القصير No One Wants to Say Duck عام 2018، وأخير شارك في مسلسل رامي.