جوائز حصدها عمر الشريف في مشواره.. منها 3 من جولدن جلوب

رحيله عن الحياة سبب الكثير من الحزن لجماهيره ومحبي، فمنذ 5 سنوات، تحديدا في 10 يوليو 2015، فقدت السينما المصرية والعالمية، الفنان عمر الشريف صاحب الجماهيرية الواسعة، والذي شارك في عدد كبير من الأفلام الهامة، وترشح خلال مشواره الفني لعدد كبير من الجوائز، حصد بعضها.

عام 1962، كان انطلاقة عمر الشريف نحو العالمية، عندما جسد دوره في فيلم لورانس العرب، من إخراج ديفيد لين.. وبطولة بيتر أوتول، أليك جينيس، أنتوني كوين، بجانب مجموعة من كبار الممثلين.

أثبت عمر الشريف موهبته، ونال دوره إشادات من النقاد والجمهور، وترشح عنه لعدد من الجوائز، منها جائزة أوسكار عام 1963.

ونافس عمر الشريف وقتها في نفس الفئة.. أفضل ممثل دور مساعد كل من، إد بيجلي، تيرينس ستامب، Telly Savalas، وفيكتور بونو، وحصدها وقتها إد بيجلي.

وفيلم لورانس العرب ترشح لـ 10 جوائز أوسكار وحصد منها 3

في نفس العام 1963، ترشح عمر الشريف لجائزتي جولدن جلوب، وحصدهما، الأولى أفضل ممثل دور مساعد عن دوره في لورانس العرب، والثانية أفضل وجه واعد جديد، كما ترشح عن نفس الدور لجوائز أخرى منها جوائز Laurel.

شارك عمر الشريف بعدها في عدد من الأفلام منها (The Fall of the Roman Empire، وBehold a Pale Horse، و The Yellow Rolls-Royce عام 1964، وGenghis Khan و Marco the Magnificent).

وفي عام 1965 قام عمر الشريف ببطولة واحد من أهم أفلامه، Doctor Zhivago، أمام الممثلة جولي كريستي ومن إخراج ديفيد لين، والفيلم ترشح لـ 10 جوائز أوسكار حصد منها 5.

وعن دور عمر الشريف في Doctor Zhivago حصد جائزة جولدن جلوب في فئة أفضل ممثل عام 1966، وفي نفس العام حصد جائزة Laurel عن دوره في نفس الفيلم.

شارك بعدها عمر الشريف في عدد من الأفلام المميزة، وحصد عددا من الجوائز، منها جائزة الإنجاز عن مجمل أعمال من مهرجان دبي السينمائي عام 2004، وجائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2003.