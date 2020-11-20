أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 -11-2020 بمصر: تراجع في جميع الأعيرة

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، تراجعا ملحوظا لليوم الثاني على التوالي، إذ انخفض في معظم الأعيرة عن نهاية التعاملات المسائية على عكس الأيام الماضية التي شهد فيها ارتفاع نسبي، ما جعل المستثمرين في المعدن الأصفر يتخوفون من فكرة الشراء.

ولوحظ أمس في نهاية التعاملات تراجع أسعار الذهب في السوق المصري قرابة 3 جنيهات في العيار، إذ تراجع عيار 24 من 931 جنيها ليستقر عند نقطة 928 جنيها، فيما سجل عيار 18 في محلات الصاغة 696 جنيها مقابل 699 جنيها، وخسر الجنيه الذهب 24 جنيها نهاية التعاملات أمس عن مثيلاتها الصباحية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 926 و928 جنيها.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 810 و812 جنيها.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 694 و696 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6480 و6496 جنيها.

كورونا يربك الملاذ الآمن

وسط مخاوف من زيادة إصابات كورونا، وتفاؤل باللقاحات الجديدة تراجع أسعار الذهب عالميًا إلى أقل مستوى في أسبوع أمس الخميس، إذ عززت التطورات المشجعة المرتبطة بلقاحات "كوفيد 19"، الآمال بتعافٍ أسرع للاقتصاد العالمي على الرغم من استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لـ"العربية" انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1863.12 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1857.16 دولار للأوقية، مما يضعها على مسار تكبد خسائر لثاني أسبوع على التوالي. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1862.30 دولار للأوقية.

وذكرت مجموعة سبائك الكويت في تقريرها الأسبوعي، أنّه يوجد هبوط في أسعار الذهب للشهر الثالث، إذ يقترب من 1860 دولارًا، عكس توقعات المحللين، وأنهى أسبوعه تحت مستوى 1880 دولارًا بسبب قوة الدولار، مضيفة أنّ الأونصة عادت للارتفاع نهاية الأسبوع، بعد أن عجزت عن كسر الدعم 1860 دولارًا.

الطريقة الصحيحة للاستثمار في الذهب

وفقا لموقع "ويكي هاو"، يعد الذهب هو الاستثمار المفضل للكثير من الأغنياء خلال فترة كبيرة، وكذلك الاستثمار الأكثر شهرة من بين جميع المعادن الثمينة، إذ من السهل أن يتم استبداله باستثمار آخر، كما أنّه قابل للحمل والنقل، ومتفق على قيمته الغالية في كل مكان في العالم.

ووجه "ويكي هاو" نصائح لراغبي الاستثمار في الذهب والتي تشمل جمع وتخزين الذهب المستعمل، إذ يعد شراء الذهب الخردة أنسب طريقة لتجنب المخاطر للاستثمار في هذا المورد، كما أنّه من الضروري أن يتم تكوين علاقة جيدة مع التجار بمحلات الرهن المحلية للتواصل معهم في حالة قدوم أي شخص يرغب في بيع مصنوعات ذهبية لا يرغب المحل في شرائها.