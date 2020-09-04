رئيس المصرية للمطارات يستقبل السائحين بمطار الغردقة

استقبل مطارا شرم الشيخ والغردقة الدوليان، أولى الرحلات الجوية بعد تطبيق قرار حظر دخول القادمين بدون تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، حيث تم عمل المسحات لجميع الركاب القادمين الذين لم يتمكنوا من إحضار شهادة تفيد بإجراء تحليل التحليل قبل 27 ساعة على الأكثر من موعد الرحلة.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار وزارة الطيران المدني المصرى بتوجيه عناية شركات الطيران العاملة في مطار الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم و طابا الدوليين بأنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل ال PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلى تلك المطارات.

وفي السياق نفسه، تواجد الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بين الركاب والسائحين بمطار الغردقة الدولى، أثناء أخذ العينات من الركاب وذلك للتأكد من أخذ جميع التدابير والإجراءات الإحترازية المتبعة والمتفق عليها مع وزارة الصحة المصرية.

وتفقد "محجوب" صالات السفر الداخلى بالمطار وصالات السفر الخارجى والأماكن التى تم تخصيصها للحجر الصحى لإجراء التحليل وذلك للحفاظ على سلامة العاملين والركاب.