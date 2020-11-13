كوريا الجنوبية: 10 ملايين دولار لدعم تقديم لقاح كورونا للدول النامية

تعهد الرئيس الكوري الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الجمعة، بتخصيص 10 ملايين دولار للمساعدة في توفير لقاح فيروس كورونا إلى الدول النامية.

جاء ذلك- حسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، خلال لقاء قمة مع قادة دول نهر الميكونج الخمس فيتنام وكمبوديا وميانمار ولاوس وتايلاند جنوب شرق آسيا عبر الفيديو.

وقال مون خلال قمته الثانية السنوية مع قادة دول الميكونج الخمس: "سنساهم بـ10 ملايين دولار لدعم تقديم لقاح كورونا إلى الدول النامية من خلال مبادرة كوفاكس".

و تعد كوفاكس منصة متعددة الأطراف مُصممة لتمويل توزيع لقاح كورونا بالدول النامية.وتعهد مون كذلك بتقوية التعاون مع الدول في مجالات الصحة العامة وتوفير معدات الوقاية من الوباء.

وأثنى الرئيس الكوري الجنوبية على مستوى التجارة بين كوريا والدول الخمس، مؤكدا أن التعاون لم يختلف كثيرا عن مستوى العام الماضي على الرغم من توقف السفر والتجارة العالمية، وذلك بفضل التعاون الوثيق بينها في التحكم في الأمراض والوقاية منها.

وأضاف مون أنه سيدفع باتجاه مشروع ثنائي يهدف إلى الحفاظ على البيئة الإيكولوجية وإدارة الموارد المائية ومنع الكوارث الطبيعية، لافتا إلى أن سول ستسعى كذلك إلى إشراك المنظمات الدولية بما يشمل الأمم المتحدة في هذا المشروع.

وقال "في إطار هذه الجهود، سنستمر في رفع مستوى تمويل التعاون بين كوريا الجنوبية ودول الميكونج وكذلك مساعداتنا التنموية الخارجية". واتفق الجانبان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".

وتبنت كوريا الجنوبية ودول الميكونج نوفمبر الماضي إعلان نهر ميكونج-هان، الذي يدعو إلى تعزيز التعاون في التنمية الاقتصادية في مجالات كالموارد والزراعة والبيئة من خلال مشاركة التجربة الكورية للنمو السريع بعد الحرب.