أعلنت سلسلة محلات عمر أفندي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تقديم عروض مختلفة على الأجهزة الكهربائية بمناسبة الجمعة البيضاء.

وشملت العروض تخفيضات على السخانات، وترصد "الوطن" أسعار ومواصفات السخانات المتاحة على النحو التالي:

أسعار السخانات في عروض الجمعة البيضاء بعمر أفندي

سخان ماء كهربائي فريش 15 لترا بسعر 1034 جنيهًا.

سخان ماء كهربائي فريس 20 لترا بسعر1075 جنيهًا.

سخان فريش كهربائي 45 لترا بسعر 1130 جنيهًا.

سخان مياه أوليمبيك 50 لترا متاح بسعر 1422 جنيهًا.

سخان كهربائي فريش 55 لترا بسعر 1255 جنيها.

سخان كهربائي أريستون 30 لترا بسعر 1511 جنيهًا.

سخان غاز تورنيدو 10 لترات 1465 جنيها.

سخان مياه أريستون 15 لترا بسعر 1644 جنيهًا.

سخان غاز تورنيدو 10 لترات بـ 1756 جنيهًا.

سخان كهربائي أريستون 30 لترا بسعر 1897 جنيهًا.

سخان كهربائي أريستون 50 لترا بسعر 1950 جنيهًا.

وتقدم سلسلة محلات عمر أفندي عروضا على الإلكترونيات والتليفزيونات والموبايلات والبوتاجازات والمايكرويف والشفاطات والمراوح والمكواه والأثاث ومستلزمات المطبخ.

وتراوحت أسعار شاشات التليفزيون المتاحة في العرض الخاص بسلسلة محلات عمر أفندي بين 1899 جنيهًا حتى 11999 جنيهًا، أما أسعار الثلاجات المتاحة بعروض عمر أفندي بين 2799 جنيهًا و19499 جنيهًا، وبدأت أسعار البوتاجازات المتاحة بسلسلة محلات عمر أفندي من 958 جنيهًا حتى 10299 جنيهًا.

تراوحت أسعار الهواتف المحمولة بعروض عمر أفندي بالأوكازيون الصيفي من 189 جنيهًا حتى 1499 جنيهًا، أما أسعار الشفاطات بعروض عمر أفندي بالأوكازيون الصيفي بدأت من 337 جنيهًا حتى 388 جنيهًا.

ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل العروض المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعمر أفندي من هنــــــــــــــــا.