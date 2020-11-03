فرصة عمل بالحكومة.. وظائف شاغرة للمهندسين في عمر أفندي

أعلنت سلسلة محلات عمر أفندي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حاجتها لشغل وظائف شاغرة للمهندسين تتمثل في التالي:

الوظائف المطلوبة بسلسلة محلات عمر أفندي

1) مهندس معماري.

2) مهندس مكانيكا قوي.

3) مهندس كهرباء.

4) مهندس إتصالات.

مميزات الحصول على الوظائف الشاغرة بسلسلة محلات عمر أفندي

وحددت سلسلة المحلات الشهيرة مميزات الحصول على الوظائف المطلوبة، التي تتمثل في الحصول على مرتبات مجزية وتأمين اجتماعي، بجانب وجود فرصة للترقية، فضلا عن الزيادات السنوية الثابتة، وفرص الحصول على المكافآت.

طريقة التقديم للوظائف المتاحة بسلسلة محلات عمر أفندي

ويمكن التقديم للوظيفة من خلال إرسال السيرة الذاتية في مقر الشركة بعنوان 25 شارع عدلي، وسط البلد، القاهرة، وتتم مقابلة العمل بنفس المقر.

يُذكر أن عمر أفندي تقدم عروض مختلفة في الوقت الحالي ضمن الأوكازيون الصيفي، وتشمل العروض تليفزيونات وأجهزة المنزلية وثلاجات وغسالات وبوتاجازات ومبردات المياه ومايكروويف ومكانس الكهربائية ودفايات وسخانات وموبايلات، وغيرها.

بدأت أسعار البوتاجازات المتاحة بعروض الأوكازيون الصيفي بسلسلة محلات عمر أفندي من 958 حتى 10299 جنيهًا، وتراوحت أسعار شاشات التليفزيون المتاحة في العرض بين 1899 حتى 11999 جنيهًا، أما الثلاجات أسعارها بين 2799 و19499 جنيهًا.

وبدأت أسعار الغسالات المتاحة في العرض الخاص بالأوكازيون الصيفي لسلسلة محلات عمر أفندي بين 2220 حتى 11550 جنيهًا، والمكانس الكهربائية المتاحة بدأت أسعارها من 1015 جنيهًا حتى 1532.

واختلفت أسعار الدفايات في العروض التي تقدمها سلسلة محلات عمر أفندي بين 216 حتى 2042 جنيهًا، أما السخانات بدأت أسعارها من 1034 حتى 1950 جنيهًا.

ويمكن الاطلاع على العروض المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بسلسلة المحلات.