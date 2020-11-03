آخر أخبار مصر.. وظائف في عمر أفندي وأمطار تزيد مساء اليوم بالإسكندرية

تستعرض "الوطن" استمرارا لما تقدمه من خدمات لقرائها، "آخر أخبار مصر"، وهي خدمة تضم أبرز الأخبار الخدمية التي تهم المواطنين وتتعلق بحياتهم اليومية، وذلك على النحو التالي:

وظائف شاغرة للمهندسين في سلسلة محلات عمر أفندي

أعلنت سلسلة محلات عمر أفندي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حاجتها لشغل وظائف شاغرة للمهندسين تتمثل في مهندس معماري، مهندس مكانيكا قوي، مهندس كهرباء، مهندس اتصالات، على أن يتم التقديم للوظيفة من خلال إرسال السيرة الذاتية قي مقر الشركة بعنوان 25 شارع عدلي، وسط البلد، القاهرة، وتتم مقابلة العمل بنفس المقر.

أمطار خفيفة على الإسكندرية اليوم ورفع درجة الاستعداد

شهدت مدينة الإسكندرية طقس غير مستقر، مع تكاثر السحب المنخفضة والغيوم على سماء المدينة، ومن المتوقع أن تشهد مدينة الإسكندرية هطول أمطار بين خفيفة ومتوسطة، و تزيد حدتها بحلول مساء اليوم، وفق موقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

نقابة التشكيليين تدعو أعضاءها إلى التقدم لجوائز الدولة

دعت نقابة التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، الفنانين أعضاء النقابة، لتقديم أوراقهم للنقابة في حالة الرغبة في التقدم للحصول على جوائز الدولة، موضحة شروط الترشح والأوراق المطلوبة، على أن يكون التقديم حتى 30 نوفمبر الجاري.

أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، الأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها خلال الثلاثة أيام المقبلة، التي تكون خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق.

وعن حالة الطقس، يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب سيناء، كما تنشط يوم الأربعاء على السواحل الشمالية، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.