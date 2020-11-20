مصير مجهول أمام "غبي منه فيه 2" بعد وفاة 4 من أبطاله

لا تزال شجرة أبطال الفيلم الكوميدي الشهير "غبي منه فيه" تتساقط أوراقها واحدة تلو الأخرى في سجلات الموتى، مفارقين الحياة بعدما قطعوا مشوارا كبيرا في عالم الفن، إذ قدّموا عشرات الأعمال التي نالت إعجاب المشاهدين، كان آخرهم الفنان فايق عزب، الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر ناهز 77 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

"غبي منه فيه" عُرض قبل 16 عامًا، وشارك في بطولته كل من هاني رمزي، ونيللي كريم، حسن حسني، طلعت زكريا، وسيناريو أحمد عبد الله، ومن إخراج رامي إمام.

وأصدرت شركة "دانا" للإنتاج الفني والتوزيع، لمالكها راني مسحال، بيانا صحفيا قبل 5 أشهر تقريبًا، أعلنت فيه اعتزامها استئناف نشاط الشركة مجددًا، من خلال إنتاج حزمة أعمال جديدة، من بينها جزء جديد لفيلم "غبي منه فيه".

وفقد "غبي منه فيه" 4 من أبطاله في فترات متفاوتة، هم: الفنانون حسن حسني، وطلعت زكريا، وسعيد طرابيك، وآخرهم فايق عزب، الأمر الذي يُهدد مصير خروج جزء جديد للنور.

وقال الفنان هاني رمزي، بطل الفيلم، في تصريح لـ"الوطن"، إنه لم يتعاقد على جزء ثانٍ بعد، ولم يوقع على أي عمل سينمائي في الوقت الحالي من الأساس، لافتًا إلى أنّ الأنباء المتداولة بشأن "غبي منه فيه 2"، ما هي إلا شائعات، حسب قوله.

فيلم "غبي منه فيه"، عُرض عام 2004، وتدور أحداثه حول شعور "سلطان" باليأس من تحقيق حلمه بالزواج من حبيبته "سامية" التي أعطى له والدها مهلة شهر واحد كي يعد خلاله بيت الزوجية، فتعرفه سامية على زوج خالتها "ضبش"، الذي يشركه في سرقاته لمساعدته، لكنه يوقعه في المتاعب بسبب غبائه الشديد.