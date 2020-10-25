إلا أنا وغبي منه فيه.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "امبراطورية م" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "العرضحالجي" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "جوة اللعبة" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "اللي بالي بالك" الساعة 8 مساءً، وفيلم "السفارة في العمارة" الساعة 10 مساءً، و"غبي منّه فيه" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Going in Style الساعة 1 ظهرًا، وValerian and the City of a Thousand Planets الساعة 3 عصرًا، وX-Men: Apocalypse الساعة 5:30 مساءً، وOblivion الساعة 8:30 مساءً، وPassengers الساعة 10:30 مساءً، وA Cure for Wellness الساعة 12:30 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

صدى البلد دراما

عرض مسلسل "حب لا يموت" الساعة 6 مساءً، و"لعنة كارما" الساعة 7 مساءً، و"حدوتة مُرة" الساعة 8 مساءً، و"بروفا" الساعة 9 مساءً، و"واكلينها والعة" الساعة 10 مساءً، و"تانغو" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "قصة الأمس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، ومسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الساعة 10 مساءً، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "النساء قادمون" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "ولسه بحلم بيوم" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الرابع الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "يتربى في عزو" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ﻵخر نفس" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج "أتوبيس السعادة" الساعة 11 مساءً.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "هزر فزر" الساعة 10 مساءً.