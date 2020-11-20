رئيس "النقل العام" يعلن إجراءت حصول كبار السن على كارنيه للركوب مجانا

أكد اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، أن القيادة السياسية وجهت بالتخفيف عن كبار السن وخاصة من تزيد أعمارهم على 60 سنة تقديرًا للمجهود الذي بذلوه طيلة الأعوام الطويلة الماضية.

وقال رزق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة الشرقاوي في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إنه جرى تخصيص 4 أماكن لاستخراج كارنيهات لركوب أتوبيسات الهيئة مجاناً لكبار السن، وأن هذه الأماكن وهي العباسية والعتبة والمظلات والجيزة.

وأشار رزق إلى أن هيئة النقل العام تخدم منطقة القاهرة الكبرى كلها التي تتكون من محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة.

وعن المستندات اللازمة للحصول على كارنيهات كبار السن، أوضح رزق أنه لكي يحصل كبار السن على الكارنيهات يجب أن يقدموا بطاقة رقم قومي محدثة وصورتين شخصيتين، مع التوجه إلى الأماكن الأربعة ليحصلوا على الكارنيه بعد أسبوع من تقديم الأوراق المطلوبة.

وأضاف: "سيستطيعون ركوب 3000 أتوبيس تابع للنقل العام مجانا، باستثناء الأتوبيسات المكيفة وقد قدمنا تخفيضًا بواقع 50% من قيمة كارنيه الاشتراك المخفض 50% سلفًا، كما يجدد الكارنيه سنويا"، متابعًا: "من سيحصل على الكارنيه الآن فإنه سيستخدمه طوال فترات العام المقبل، والتعامل سيكون بسهولة ويسر، ونتوقع أن يتقدم 10 آلاف شخص، والإجراءات لا تستغرق إلا ثوانٍ معدودة وأنا بنفسي أشرف عليها".