النقل العام: قرار إعفاء كبار السن من التذاكر وصل "الجراجات" لتطبيقه

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالسماح لكبار السن الذين تجاوزوا الـ70 عامًا بركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالمجان وصل جميع الجراجات، للتعميم على السائقين والمُحصلين حتى يتم تنفيذه.

إبراز البطاقة الشخصية للمحصل

وأشاد رزق فى تصريح لـ" الوطن"، بقرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتحمل تكلفة تذاكر كبار السن في وسائل النقل، لافتا إلى أنه يحق لمن تجاوزا سن الـ60 عاما ركوب أتوبيسات النقل العام بنصف تذكرة، وذلك بإبراز البطاقة الشخصية للمحصل حتى يتم تطبيق نسبة الإعفاء.

تخفيف العبء عن كبار السن

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هاتين الفئتين من كبار السن لا تحتاجان أي إجراءات سوى أن يبرز الراكب للمحصل بطاقة الرقم القومي وأن تكون هذة البطاقة سارية، موضحا أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عنهم، وتنفيذًا لتوجهات الدولة.

وكشف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن أن الهيئة تستقبل العام الدراسي بتقديم تيسيرات لطلاب المدارس والجامعات، من خلال فتح باب الاشتراكات لركوب الأتوبيسات بأسعار مخفضة.

وأضاف رزق، أن أسعار اشتراكات الطلاب ثابتة دون زيادة، فالاشتراك على خطين لمدة شهر 80 جنيها، و230 جنيها لمدة 3 أشهر، أما الاشتراك على 4 خطوط لمدة شهر 155 جنيها، ولمدة 3 شهور 450 جنيها، والاشتراك على جميع الخطوط لمدة شهر 195 جنيها، و580 جنيها لمدة 3 أشهر.

وأوضح، أن باب الاشتراكات مفتوح في عدة محطات بالقاهرة تيسيرا على الطلاب، وهي: العباسية وروض الفرج والمظلات والعتبة أمام مترو العتبة والجيزة بـ9 شارع مراد ومصر الجديدة بميدان الحجاز، ومكتب جامعة الأزهر بمبنى الجامعة.

وفيما يتعلق باشتراكات المعاقين بهيئة النقل العام، أشار "رزق" إلى أن كبار السن فوق 60 عامًا لهم نصف تذكرة، وفوق سن 70 عامًا إعفاء كامل، أما المعاقين فالاشتراك كالتالي، 2 خط يسدد 100 جنيه شهريا، و285 جنيها كل 3 أشهر، و550 جنيها كل 6 أشهر، و1070 جنيها اشتراك سنوي، أما اشتراك 4 خطوط يشمل 195 جنيها شهريا، و575 جنيها كل 3 أشهر، و1110 كل 6 أشهر و2135 جنيها اشتراك سنوي، أما جميع الخطوط 245 جنيها اشتراك شهري، و720 جنيها كل 3 أشهر و1390 جنيها كل 6 أشهر، و2660 جنيها اشتراك سنوي.