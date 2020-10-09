السماح لمن تجاوزوا الـ70 عاما بركوب النقل العام مجانا بالإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا بالسماح بركوب المواطنين من كبار السن الذين تجاوزوا الـ 70 عاماً جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان، كما تم السماح لكبار السن الذين تجاوزوا الـ60 عاما بركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة.

وأوضح المحافظ، أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءات سوي أن يبرز الراكب للمحصل الكارنيه الصادر من الهيئة بموجب بطاقة الرقم القومي السارية، مؤكدا أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين عرفانًا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.

وبمشاركة 2000 شاب أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم إشارة بدء ماراثون الدراجات الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، وأطلقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر البث المباشر "الفيديو كونفرانس" بجميع محافظات مصر تحت شعار "شباب مصر، يهنئ مصر، في عيد النصر".

يأتي ذلك تزامنا مع مبادرة "إسكندرية بتفرح"، ويشارك به ما يقرب من 2000 شاب من مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالثغر، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.

وشارك محافظ الإسكندرية الشباب في ماراثون الدراجات، والذي أقيم ضمن احتفالات انتصارات أكتوبر، مشيدا بعدد الشباب المشارك في الماراثون والذي يعد أكبر عدد مشارك على مستوى محافظات الجمهورية ووصل إلى 2000 شاب وفتاة.

وقال إن انطلاق ماراثون الدراجات اليوم من محور المحمودية المروري الجديد الذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشهر الماضي، هو أول السباقات التي تقام على المحور يؤكد للجميع حجم التطور والنهضة التي حدثت بأحد شرايين المرور الجديدة والتي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في الحياة وخلق اُسلوب حياة رياضي جديد لممارسة الرياضة عليها.

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر لوزير الشباب والرياضة لإقامة هذا السباق الذي يشجع الشباب وجميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، متمنيا إقامة العديد من السباقات أسبوعيا ، وحث الجميع للمشاركة في ماراثونات ركوب الدراجات والجري والمشي التي تقيمها الجهات المعنية بجميع أنحاء المحافظة، وجعل الرياضة أسلوب حياة للحفاظ على صحتهم.