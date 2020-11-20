لو عايز تغير نشاط المحل إلى صيدلية.. اعرف الخطوات

أعلنت محافظة الجيزة المستندات والإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن عند تقديمه طلب تغيير نشاط محل لصيدلية سواء بديوان المحافظة أو الأحياء والمدن بالمراكز التكنولوجية.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة

- موافقة النقابة والحي

شروط الحصول على الخدمة

• مصري/مصرية

• السن: أتم 16 سنة

• صاحب المحل أو وكيل عمل عنه

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

• البعد عن الصيدليات المجاورة 100 متر على الأقل

• أن يكون مقدم الطلب صاحب الشأن صيدلي

إجراءات المواطن

الخطوة الأولى

استلام نموذج الطلب من شباك الأملاك بالمركز التكنولوجي بالمحافظة

الخطوة الثانية

ملء نموذج االطلب وإطلاع الموظف على الأوراق والمستندات

الخطوة الثالثة

تسديد رسوم تغيير نشاط محل إلى صيدلية

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

الخطوة الأولى

إرسال الأوراق والمستندات إلى الإدارة المختصة للبحث

الخطوة الثانية

الحصول على موافقة مديرية الشؤون الصحية ثم موافقة المحافظ

الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها في الصيدليات

-ألا تقل مساحة الصيدلية عن 25 مترا مربعا وتحسب مساحة الحمام والطرقة والمعمل من المساحة الكلية

-يجب ألا يقل الارتفاع عن 2.6 متر في جميع أجزاء المؤسسة الصيدلية

-مستوى أرضية الصيدلية يجب ألا يقل عن الطريق العام وفي حالة عدم القدرة يتم اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع دخول المياه داخل الصيدلية بما في ذلك عمل شبكة صرف على الباب بشرط ألا تعوق دخول المرضى.

-يجب ألا تغطي أرضية المؤسسة الصيدلية بأي مادة قابلة للاشتعال سواء خشب أو بلاستيك

-يجب أن يكون المبنى منشأ من مواد البناء الحديثة طبقا للمواصفات المصرية من مواد البناء طوب وأسمنت ويجب تغطية الحيطان بمواد قابلة للغسيل وعدم استخدام مواد قابلة للانعكاس الحراري أو الإشعاع.

-اتخاذ الإجراءات الكافية التي تتضمن عدم زيادة درجة الحرارة عن 30 درجة مئوية في جميع الأوقات وكذلك الرطوبة يجب ألا تزيد عن 65 درجة لذا يلزم توفير أكثر من 1/6 المساحة تهوية وعند عدم القدرة على توفير ذلك الشرط يستعوض بالتجهيزات من مروحة وتكيف لضمان عدم زيادة الدرجات عما سبق ذكره ولذلك يجب توفير ترمومتر حراري وهيدروميتر وسجل خاص يقوم المدير بتسجيل درجة الحرارة به بصفة مستمرة.

-يجب وجود دولاب محكم الغلق خاص بالأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ودولاب خاص لحفظ الأدوية منتهية الصلاحية.

-يجب وجود سلة مهملات ومحرقة خاصة للتخلص من سنون السرنجات

-يجب وجود مكان مناسب لمناقشة المريض في سرية.

-يجب وجود حاسب آلي لتسجيل البيانات الخاصة بالصيدلية.

-المورد المائي يجب أن يكون مستقلا بعداد خاص بالصيدلية.

-توفير مصدر دائم للتيار الكهربي.

-الحوض من الزهر أو الصيني مسطح القاع.

-يجب وجود رخامة مائلة بجوار الحوض والرخامة بارتفاع لا يقل عن 60 سم.

- في حالة وجود دورة مياه

- يلزم عمل طرقة أمام دورة المياه

- يلزم عمل باب لكل من الحمام والطرقة

- يلزم وجود شباك في الحمام على منور سماوي أو شارع و يجوز الأستعانة بشفاط هوائي

- المرحاض يصرف على غرفة تفتيش خاصة تصرف على المجاري العمومية

- حوائط دورة المياه مغطاه بقيشاني أو سيراميك