"طهرنا 710 شنايش".. رئيس شركة مياه الشرب: مطروح لم تتأثر بالأمطار

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عدم تأثر مدينة مرسى مطروح بالأمطار الرعدية التي شهدتها المحافظة في الساعات الأولى من اليوم، وإعادة تأهيل وتطهير شنايش مياه الأمطار وشبكات الصرف في نطاق المدينة.

وأضاف "خالد" أن الشركة استعدت جيدا للنوة الحالية التي تشهدها البلاد، من خلال الإدارة العامة للصرف الصحي، وتنفيذ أعمال التطهير ومراجعة الشنايش كلها على الكورنيش ووسط المدينة والشوارع الرئيسية، والأماكن التي كانت بها بؤر تجمعات مياه الأمطار، استعدادا لاستقبال أي نوات جوية في أي وقت، واستيعاب الأمطار الغزيرة المصاحبة لها.

وأشارالمهندس إبراهيم خالد إلى أن إدارة الصرف الصحي، تمكنت قبل أيام، من إنهاء أعمال تطهير عدد 710 شنايش أمطار خلال الأيام الماضية، وبدأت بإعادة عملية التطهير للتأكيد عليها، مع استمرار إجراء عمليات التطهير للشنايش وشبكات الصرف عقب كل نوة جوية.

ولفت "خالد" إلى أن الشركة استعانت بـ"50 فنيا وعاملا من إدارة الصرف بالشركة؛ لإنهاء عملية التطهير، و26 سيارة كسح، و4 شفطات، و3 سيارات مدمجة".

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، جميع المواطنين في مدينة مرسى مطروح، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات في الشوارع وداخل الشنايش، والتي صممت خصيصا لصرف مياه الأمطار، خاصة وأن هذه الأجسام الصلبة تعطل الشنايش عن عملها.

من جانبه أكد المهندس عمر محمد عمر، مدير عام الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن تطهير مراجعة شنايش وشبكات تصريف مياه الأمطار، تستهدف المدينة كلها، وعلى رأسها مناطق كل من شارع الجلاء، وعلم الروم، وشكر القوتلي، والمديرين، ومناطق الكورنيش، والليدو، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء تماما من جميع الأعمال، لافتا إلى أن عمليات التطهير وإعادة تأهيل الشنايش وشبكة مياه الأمطار، استغرقت 4 أيام مستمرة.