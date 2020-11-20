5 خطوات للحصول على طلب توصيل مرافق دائمة في المدن الجديدة

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديد عن 5 خطوات يجب ان يتبعها المواطن عند تقديمة لطلب توصيل مرافق دائمة (كهرباء - مياه - تليفون - صرف صحي) بالمدن الجديدة.

المستندات المطلوبة

- صورة محضر الاستلام معتمدة من الجهاز

- صورة رخصة البناء

- بطاقة رقم قومي

- صورة التوكيل

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات المواطن

الخطوة الاولي

التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

الخطوة الثانية

التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

الخطوة الثالثة

انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS)

الخطوة الرابعة

تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب)

الخطوة الخامسة

استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS)

المستندات المطلوبة لتوصيل عداد كهرباء دائم بالمدن الجديدة

- صورة ترخيص البناء

- صورة محضر الاستلام

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة من عقد المقاولة

- أصل التامينات

- إخطار بدء التنفيذ

- صورة توكيلات لم يمر عليها 3 سنوات وأصل (في حالة قانون 119)

- صورة شهادة الإشراف شهادة صلاحية المبنى للإشغال الكلي والجزئي من المهندس المشرف ومهندس معماري وتصريح ربع سنوي

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات المواطن

الخطوة الأولى.. التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

الخطوة الثانية.. التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

الخطوة الثالثة.. انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS).

الخطوة الرابعة.. تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجد).

الخطوة الخامسة.. استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS).