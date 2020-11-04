وليد عباس: "المجتمعات العمرانية" تطرح 23 قطعة أرض بنشاط استثماري بالعلمين الجديدة بنظام الشراكة

كشف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، عن خطة الهيئة لطرح 23 قطعة أرض بنشاط استثمارى بمدينة العلمين الجديدة بنظام الشراكة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك نحو 98 مطوراً تقدموا بطلبات للحصول على أراضٍ بنظام الشراكة بالمدينة بمساحة إجمالية تبلغ نحو 179 فداناً.

وأضاف فى حوار خاص، أن الهيئة نجحت فى إصدار 500 قرار وزارى خلال الـ6 سنوات الماضية لمساحة تزيد على 100 ألف فدان، كما تم إصدار 85 قراراً وزارياً خلال العام الجارى ومن المخطط الوصول بها إلى 120 قراراً بنهاية العام الجارى مقارنة بـ113 قراراً بنهاية 2019.

وأكد أن الهيئة تقوم بمراجعة القرارات الوزارية للمستثمرين بطريقة أسرع من فترات سابقة، وذلك فى إطار تشجيع المستثمرين على سرعة العمل وتطوير مشروعاتهم والمساهمة فى تنفيذ مخطط التنمية العمرانية 2030، مؤكداً أن الدولة بمفردها لا يمكنها تنفيذ هذا المخطط، ولكن التعاون مع القطاع الخاص يسهم فى الإسراع بمعدلات التنمية.

إصدار 66 قراراً وزارياً لمشروعات متنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 4 آلاف فدان خلال العام الجاري

وأشار إلى أن إصدار 66 قراراً وزارياً لمشروعات متنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمساحة تزيد على 4 آلاف فدان، وذلك بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أنه تم إصدار 30 قراراً وزارياً بالعاصمة الإدارية خلال العام الماضى، وهو ما يعكس سرعة التنمية التى يشهدها هذا المشروع القومى الواعد.

وأضاف أنه تم إعداد المخطط الاستراتيجى لعدد من المدن الجديدة وفى مقدمتها مدينة حدائق العاصمة على مساحة 29 ألف فدان بامتداد مدينة بدر، التى من المخطط أن تكون مدينة متكاملة ومتنوعة الأنشطة، كما تضم جزءاً سكنياً مخصصاً للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة من كل الجهات السيادية والمعنية لاستصدار القرار الجمهورى للمدينة.

وتابع: اعتمدت الهيئة المخططات التفصيلية لـ15 مدينة جديدة بمساحة إجمالية تبلغ نحو 112.958 فدان بمدن المنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب الجديدة والوراق والعلمين الجديدة وحدائق أكتوبر وملوى الجديدة على مساحة 18.420 ألف فدان، والفشن الجديدة بمساحة 17.985 فدان وأكتوبر الجديدة بمساحة 78 ألف فدان وتوسعات قنا بمساحة 2000 فدان.

الهيئة تتلقى 1496 طلباً للحصول على أراضٍ استثمارية بآلية التخصيص الفوري فى المدن الجديدة وجارٍ دراستها

ولفت إلى أن الهيئة تلقت 1496 طلباً من المطورين للحصول على أراضٍ بنظام التخصيص الفورى منذ طرح تلك الآلية حتى الآن، حيث تمر الطلبات المقدمة بعدد من المراحل تتمثل فى سداد جدية الحجز ودراسة الملاءة المالية للشركة وتقييم دراسة الجدوى المقدمة الخاصة بالمشروع ودراسة سابقة أعمال الشركة التى قامت بتنفيذها، ليتم البت فى النهاية فى الطلب المقدم بناء على هذه الآليات.

وأشار إلى أن هناك عدداً من الطلبات المقدمة للحصول على أراضٍ بنظام التخصيص الفورى تعرض سداد مقدم الحجز بالدولار، وخاصة أن الفرص الاستثمارية المتاحة فى المدن الجديدة يتم توفيرها للمستثمر المحلى والأجنبى، حيث تم تلقى طلبات تخصيص أراضٍ من مستثمرين من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، مؤكداً أن تلقى طلبات استثمارية من خارج مصر يعكس الفرص الاستثمارية الجذابة المتاحة بالسوق العقارية المحلية، وهى الفرص القائمة على حجم التنمية التى تنفذها مصر حالياً.

وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توجهت مؤخراً للطرح الإلكترونى سواء للأفراد أو الشركات وهو ما يأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى فى كل الأنشطة وفى كل الجهات الحكومية، وهو ما يسهل على الجميع سواء الجانب الحكومى أو الأفراد أو المستثمرين.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم بتنفيذ نحو 70 ألف وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر» فى مختلف المدن الجديدة، منها 50 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرسانى الخاص بها، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ وحدات سكنية لكل الشرائح السكنية.

وتابع: تنفذ الدولة تنمية تشمل جميع المصريين فيتم تنفيذ وحدات لكل مستويات السكان فى كل المدن الجديدة، وذلك بناء على دراسات تحدد حجم المطلوب من الوحدات السكنية لكل شريحة، كما أن نسبة المبانى المنفذة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى لا تتخطى الـ25% والباقى عبارة عن مناطق خضراء وخدمات، وتم تسكين آلاف الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى فى كل أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أنه من المخطط إنهاء تنفيذ 250 ألف وحدة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعى خلال عام ونصف بحد أقصى، فالدولة لديها خطة طموحة لتنفيذ 36 مدينة جديدة بمدن الجيل الرابع مقسمة لـ17 مدينة تم إنهاء المرحلة الأولى منها مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، كما يوجد 14 مدينة جديدة بالصعيد يتم العمل بها بقوة وهناك إقبال من المستثمرين على الاستثمار بها.

وأشار إلى أن إجمالى قيمة مبيعات الأراضى التى خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بلغ 16 مليار جنيه، وذلك للطلبات التى سددت 10% مقدم حجز والتى تضم 170 طلباً، مؤكداً أن هناك معايير ثابتة لتسعير الأراضى مع المراجعة المستمرة للمواقع المميزة فى المدن الجديدة التى تختلف بحسب حجم التنمية الذى تشهده المدينة.

وأشار إلى أنه تم استصدار قرارات وزارية خلال الربع الأول من العام الجارى لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لعدد (25) مشروعاً بأنشطة عمرانية متكاملة وخدمات استثمارية، ستقام على مساحة إجمالية حوالى 2535 فداناً، فى 11 مدينة جديدة، مؤكداً أن تلك المشروعات تسهم فى ضخ استثمارات بالسوق المحلية تزيد على 100 مليار جنيه، كما ستعمل على توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعمل على زيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة.