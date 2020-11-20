غلق شارع النيل في الاتجاهين جزئيا لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة غلق شارع النيل أسفل كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين، جزئيا وذلك لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020 وحتى يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا فقط، وذلك دون تعطيل للحركة المرورية.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بالقيام بأعمال إحلال وتجديد كابلات الكهرباء بشارع النيل دائرة أحياء العجوزة والدقي.

إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ خلال المدة المحددة

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الدقي والعجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات تواجه تنفيذها خلال المدة المحددة مع القيام برد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها المحافظة لتطوير شارع النيل والتي شهدت تفقد محافظ الجيزة مساء أمس ميدانيا لأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالشارع للوقوف على نسب التنفيذ ومدى الالتزام بالمواصفات المحددة.

نشر كل وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال

وأكد المحافظ أن الشركة المنفذة للأعمال ستقوم بنشر كل وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإداة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع دون أي معوقات.

غلق جزئي لشارع عبدالمنعم رياض بالدقي

وفي نفس الإطار تعلن محافظة الجيزة أيضا عن إجراء غلق جزئي لشارع عبدالمنعم رياض بالدقي أمام العقار رقم 13، وذلك لمدة يومين ابتداء من يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020 وحتى يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا فقط، وذلك دون تعطيل للحركة المرورية وذلك لقيام شركة جنوب القاهررة لتوزيع الكهرباء بأعمال توصيل كابلات كهرباء للعقار المشار إليه.